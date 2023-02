Jefes comunales suman adhesiones a la candidatura de Martín Llaryora

El candidato de la coalición Hacemos por Córdoba y actual intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Llaryora, sigue cosechando apoyos en el interior cordobés en su campaña hacia la gobernación de la provincia.

En esta oportunidad, el intendente de San Carlos Minas, Cristian Farias, la ex intendenta y ex legisladora Miriam Cuenca y la actual legisladora provincial María Graciela Manzanares manifestaron su acompañamiento.

En este sentido, los intendentes que se reunieron para comprometer la realización de las elecciones en sus distritos en la misma fecha en que se realicen en el plano provincial, fueron los del departamento Minas, en el oeste de Córdoba.

De esta forma, jefes comunales de siete localidades del departamento manifestaron la intención de profundizar el camino de gobierno y de progreso trazado por el actual oficialismo provincial, que busca su continuidad de la mano de Martín Llaryora, su candidato a gobernador.

Los intendentes de Minas que ratificaron su acompañamiento al hacer coincidir las fechas de los comicios, son: Cristian Frías (San Carlos Minas); Rafael Llanos (Ciénaga del Coro); Carlos Salazar (El Chacho); Ceferino Figueroa (Guasapampa); Jorge Díaz (La Playa); Jorge Güemes (Talaini) y Walter Maidana (Tosno).

El encuentro entre los jefes comunales de Minas contó además con la presencia de la ex intendenta y ex legisladora Miriam Cuenca. En tanto, la actual legisladora provincial María Graciela Manzanares no pudo asistir, pero manifestó su acompañamiento.