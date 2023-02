Gerardo Morales «Es increíble que el Gobierno crea que la inflación se controla mandando patovicas»

El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR Gerardo Morales comenzó este sábado 14 de enero su visita a la provincia de Córdoba, con una intensa agenda en la ciudad de Carlos Paz.

Las actividades de Morales en la Villa comenzaron con un encuentro entre el presidente de la UCR nacional y el intendente Daniel Gómez Gesteira luego de que recorrió la zona céntrica de la importante plaza turística.

Por la tarde, Morales se reunió con las mujeres del radicalismo cordobés y con distintos intendentes y dirigentes de la provincia, y cerró la jornada enl el Festival de la Avicultura, de Santa María de Punilla.

Durante la recorrida en diálogo con dirigentes, militantes y vecinos Morales expresó: "Este va a ser un gran año, potente, fuerte, en el que vamos a tener que enfrentar a un FDT que ya no tiene límites, que nos pone a debatir temas que no tienen nada que ver con la agenda de la gente, porque se le está cayendo a pedazos su estrategia de impunidad, porque se está agotando el modelo kirchnerista”

“Tenemos que tener cuidado de quedar enredados en el fango al que nos quiere llevar. Estamos frente a uno de los peores gobiernos de la historia de la República Argentina. Nos han hecho perder tiempo, han hundido el barco”.

“Ahora es increíble que el Gobierno crea que la inflación se controla mandando patovicas de Moyano a los supermercados”. Esta es la muestra de un gobierno debilitado y sin conducción, que no puede mejorar la situación económica de los argentinos. Esto es ausencia de Estado, si para sostener una política pública tenés que llamar a la patota, realmente estamos muy mal”.

“Desde el Comité Nacional, desde los comités provinciales y locales debemos responder acompañando un programa que dé cuenta de la agenda de la gente. La elección no está ganada. No le sobra nada a nadie, a nosotros no nos sobra, tenemos el desafío de cambiar el país, y tenemos que hacerlo bien esta vez” afirmó.

“En esa línea, somos el partido que más ha avanzado en la formulación de un programa económico. Somos una coalición que tiene un gran equipo. El desafío no solo es resolver la macro sino poner en marcha un proyecto productivo. No hay que tener miedo de cómo nos van a dejar el país".

Vamos a cumplir 40 años de democracia. Hace 40 años los desafíos eran el Juicio a las Juntas, Memoria, verdad y justicia, la democracia como sistema de vida, y hemos marcado hitos, hemos sido artífices como fuerza política de esa realidad. ¿Hoy cuáles son los desafíos? Tenemos que dar ese debate. Yo estoy convencido que uno de los desafíos de este tiempo es recuperar la gran clase media argentina, lo que pone en cuestión muchas cosas, entre otras, la política asistencialista que ha fracasado, porque no ha logrado sacar a ningún pobre de la pobreza, la ha consolidado, y ha destruido la cultura del trabajo que es la única política que saca a la gente de la pobreza”.

El desafío es recuperar la cultura del esfuerzo y el trabajo y abrazar esquemas transformadores. Esto se puede hacer, en Jujuy lo hemos hecho. Estamos con el litio, el cannabis medicinal, las energías renovables, el turismo, y ahora hemos lanzado un programa de promoción de inversiones, esa es la nueva etapa que viene en Jujuy, eso es lo que tenemos que hacer en la República Argentina.

Y agregó: “Tenemos que ser disruptivos. Tenemos que poner en marcha una transformación del sistema productivo en la República Argentina”. “El otro desafío es la educación para acompañar este modelo. La educación para el trabajo. El bachiller y el comercial no alcanzan. La universidad si bien sigue siendo un camino para el ascenso social, no es el único. Hay un debate que tenemos que dar”.

“Luego el otro desafío es abrazar la agenda del mundo. Un mundo que demanda alimentos, energía, minerales críticos para la transición energética, economía del conocimiento, y en esa agenda Argentina tiene un potencial tremendo. Si logramos identificar los desafíos y somos transformadores vamos a generar nuevos hitos”.

“Lo que no puede pasar es que tengamos una gestión intrascendente, que sólo resuelva la macro. Por eso desde la UCR tenemos que dar este debate, allí hay 3 desafíos, puede haber más, hay temas que debemos debatir y ese debate es político, no es un debate de CEO”,. “Tenemos el desafío de cambiar, tenemos un país con un potencial tremendo, tenemos que ser muy necios para seguir como estamos, y en manos de estos inútiles”.

Acompañaron a Morales durante las actividades Marcos Carasso presidente de la UCR de Córdoba, María Luisa Storani y Ramón Mestre.