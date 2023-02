Gerardo Morales: «Vamos a consolidar un nuevo proyecto de país»

El presidente de la UCR a nivel nacional y gobernador de la Provincia de Jujuy, Gerardo Morales, estuvo hoy de visita en Villa Carlos Paz, mantuvo un encuentro con el intendente Daniel Gómez Gesteira y representantes del radicalismo a nivel provincial, regional y local. Durante su recorrida por la ciudad, también se reunió con mujeres radicales y anticipó su voluntad de construir una alternativa federal dentro del armado de Juntos por el Cambio.

Morales se mostró acompañado por el titular de la Casa de Jujuy en Córdoba, Alberto del Cura, quien es uno de sus principales armadores en territorio cordobés y reconoció que se viene trabajando fuertemente en todo el Valle de Punilla.

Gerardo Morales concedió una entrevista exclusiva a EL DIARIO y declaró: «Estoy haciendo un paso que combina lo institucional y la política, vine a visitar al intendente de la ciudad y es un gusto venir a Córdoba y en particular a Carlos Paz. Es una ciudad turística por excelencia, muchas provincias hemos aprendido del desarrollo turístico que han tenido y hemos hablado de los desafíos del país».

«Tenemos una alianza dentro de Juntos por el Cambio, mantengo un buen diálogo con Lilita Carrió y hemos identificado coincidencias en cuanto al proyecto de país y al programa de gobierno que buscamos. No se trata de un nuevo gobierno, se trata de un nuevo proyecto político. Con Horacio Rodríguez Larreta también estuvimos trabajando, junto a los equipos técnicos y económicos y más allá de que somos varios los candidatos a presidente, nos van a ver trabajando con nuestros equipos para mejorar el país y transformar la República Argentina»; agregó.

En otro fragmento, Morales expresó: «Hay un gobierno que ha desertado de atender los problemas de la gente, le preocupa más la agenda judicial para mantener un modelo de impunidad que resolver los problemas de los argentinos. Todo eso los aleja de resolver los problemas de la inflación, que eso castiga a la gente. En estos tres años, el deterioro del salario real ha estado en un 20%, aparte de la inflación que ha estado cerca del 100%. El gobierno y el presidente creen que esto es un gran éxito y esto a mí no me parece, es como que no tiene los pies sobre la tierra. Ha fracasado el asistencialismo y los planes sociales como política».