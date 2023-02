Rodríguez Larreta recorrió la peatonal de Carlos Paz

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, estuvo recorriendo hoy la peatonal de Villa Carlos Paz en el marco la campaña electoral de Juntos por el Cambio en el interior del país. En el día de ayer, estuvo encabezando un encuentro de dirigentes en la localidad de Juárez Celman y luego se dirigió hacia el Festival de Jesús María.

Dentro de las actividades previstas para este fin de semana, se encuentra una visita a la obra «Kinky Boots» en el Teatro Luxor y la participación mañana del Festival Bum Bum que organiza La Mona Jiménez.

Rodríguez Larreta caminó hoy por el centro de la ciudad acompañado por algunos dirigentes locales y provinciales y tuvo la posibilidad de dialogar con vecinos y turistas y tomarse algunas «selfies».

Durante una entrevista concedida a El Diario, manifestó: «Estoy recorriendo la provincia, escuchando y hablando con vecinos. Yo siempre vengo a aprender, a escuchar los principales problemas o preocupaciones de la gente. Yo tengo una visión muy federal, me gusta venir y reunirme con la gente. Ayer estuvimos reunidos con productores rurales, visitamos una bodega y una empresa familiar, siempre con la misma actitud y humildad».

«Vengo a apoyar a todos los dirigentes de Juntos por el Cambio y el PRO. Me sorprende el crecimiento de la inseguridad en Córdoba, lo dicen los vecinos, el tema económico no es menor y la falta de oportunidades es una tendencia. Es una frustración por la Argentina que podríamos ser y no somos, pero no hay que perder la esperanza. Mucha gente tiene ganas de salir adelante, de emprender y hay experiencias muy interesantes»; añadió el jefe de gobierno porteño.

«Tenemos que lograr oportunidades para nuestros jóvenes para que no se vayan del país. La Argentina tiene que crecer y desarrollarse, generando empleo y oportunidades en todo el país, cosa que si alguien quiere progresar pueda hacerlo en Córdoba, en Rosario o Buenos Aires. Pueda crecer y desarrollarse en cualquier punto del país»; completó.