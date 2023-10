Milei acusó a Bullrich de haber sido “tirabombas”

Buenos Aires. El candidato presidencial Javier Milei volvió a poner bajo la lupa el pasado de la postulante de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. En una entrevista concedida al periodista Esteban Trebuck en A24 aseguró, el referente de la Libertad Avanza aseguró que la ex ministra de Mauricio Macri “era una montonera tirabombas”.

“Ella ha puesto bombas en jardines de infantes, participaba de una organización terrorista, estuvo 9 meses presa en Devoto”, agregó.

No es la primera vez que Milei hace foco en el rol de Bullrich en la década del 70'. El domingo a la noche, durante el primer debate presidencial realizado en Santiago del Estero, el economista le había espetado a su contrincante: “Vos hacés mucha pompa de que cambiaste, ¿acaso seguís siendo montonera tirabombas?”.

Anoche, en la entrevista televisiva, dio un paso más y provocó la respuesta de la dirigente del PRO.

La respuesta de Bullrich

“Los argentinos necesitan de los candidatos a presidente serenidad y templanza frente al futuro. Hasta hace poco tiempo Javier Milei hablaba muy bien de mí. No sé qué le pasó que dejó de hacerlo. Pero acá el problema no soy yo ni las mentiras y calumnias sobre mí. Me preocupa que, con esa misma inestabilidad emocional que Milei tiene a la hora de emitir juicios y falsas acusaciones sobre otros, haya diseñado su programa y sus propuestas”, introdujo Bullrich en un extenso mensaje difundido en redes sociales.

Y agregó: “De esa inestabilidad surgen proyectos que dañan a los argentinos o son lisa y llanamente insostenibles, como la dolarización, la libre portación de armas o la privatización de la educación pública. De esa inestabilidad surge la idea de prometer reformas profundas sin poder político, sin tener gobernadores ni legisladores. Está claro que con más inestabilidad e incertidumbre los argentinos no salimos adelante. Por eso, cada vez es más clara la discusión que tenemos que dar los argentinos por el futuro de nuestra Patria: quién y cómo ordena el caos en el que estamos”.

Efectivamente, Milei y Bullrich mantuvieron una relación cordial hasta el inicio de la campaña, cuando algo se rompió entre ellos. El diputado nacional aseguró que la dirigente de Juntos por el Cambio le clavó “un puñal por la espalda” y la responsabilizó por un momento de tensión que vivió durante un acto en la AMIA. Acusó además a Guillermo Yanco, esposo de la candidata, por operaciones políticas en contra de su figura. Bullrich reaccionó: “Que no se meta con mi marido, cuando se meten con su hermana a él no le gusta”.

En diversas entrevistas realizadas antes de la PASO, Bullrich aseguró haber formado parte de la Juventud Peronista. “Yo asumo lo que hice, estuve en la Juventud Peronista, la Juventud Peronista reivindicaba a Montoneros, pero creo ser una de las pocas argentinas que hizo una autocrítica sobre el mal que le hace la violencia a la política, yo no reivindico a la generación diezmada, todo lo contrario”, desarrolló.

Y comparó: “Mi posición es como la de Mujica, que fue presidente de Uruguay y dijo que no quiere volver al pasado, fue el voto que impidió que en Uruguay se abriese el pasado... O como Bachelet a quien le mataron a su padre en Chile y dijo que no tiene rencores”.