«Se viene una nueva Argentina, será muy bueno para Carlos Paz»

Los libertarios de Villa Carlos Paz celebraron el contundente triunfo obtenido por Javier Milei en el balotaje, destacaron el apoyo que el candidato de La Libertad Avanza cosechó en la ciudad y agradecieron el respaldo del intendente Esteban Avilés. Eduardo Agüero es el referente local de Milei y además forma parte de la coalición Carlos Paz Unido y sostuvo a EL DIARIO: «Se viene una nueva Argentina, ahora tenemos un presidente para todos los argentinos».

El economista libertario cosechó más del 80% de los votos en la ciudad y obtuvo una de las mayores diferencias en la historia de la democracia local, superando incluso los registros de Mauricio Macri en el balotaje del 2015.

«Antes que nada, quiero agradecer a las 256 almas que fiscalizaron la elección, al equipo de movilidad y la gente que nos entregó las viandas para nuestros fiscales. La Libertad Avanza no es un partido político financiado por nadie, somos nosotros mismos los que ponemos de nuestro esfuerzo para financiar la campaña y todos colaboraron por convicción y no para recibir un pago. Los honores son para ellos, para los fiscales que fueron comerciantes, laburantes, estudiantes y chicos muy jóvenes. Me emociona ver cómo defendieron el voto pese a los maltratos que tuvieron que soportar, el robo de boletas y las trampitas electorales»; dijo Agüero, quien celebró el resultado obtenido en la ciudad.

«Carlos Paz Unido le abrió las puertas a las ideas la libertad, permitiéndonos aportar nuestro granito de arena a Villa Carlos Paz a través de un espacio que debería ser un ejemplo para toda la Argentina. Carlos Paz Unido es un equipo compuesto por diferentes ideas y políticas y Esteban (Avilés) tomó la determinación de sumar a los liberales para que podamos implementar nuestras ideas en la realidad local. Se vienen vientos de cambio para esta nueva Argentina, los jóvenes van a dejar de irse del país y vamos a repatriar a mucha gente que siente un amor muy grande por la Argentina y debió irse por múltiples motivos. Ganamos todos, no solamente ganó La Libertad Avanza, sino que vamos a tener un presidente para todos los argentinos»; reflexionó.

«Las banderas políticas quedan un poquito de lado porque vamos a trabajar por la gente, independientemente si sean radicales, peronista, del PRO, Juntos por el Cambio o socialistas. Quédense tranquilos, por más que no estén de acuerdo y hoy estén sufriendo la derrota del candidato que apoyaron, se viene una nueva Argentina»; argumentó.

«No hay que ponerle trabas a este gobierno, tenemos que apoyarlo y entender que, si a Javier Milei, le va bien, a todos los argentinos nos irá bien. Se viene un momento muy importante para los argentinos de bien que queremos trabajar, producir y se terminó una etapa durísima en la Argentina. Ahora comienza una gran etapa de crecimiento para nuestra república»; completó.