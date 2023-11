Lula no vendrá a la asunción: “Fue ofendido personalmente”

Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva estará ausente el próximo 10 de diciembre en el acto de asunción de Javier Milei como nuevo presidente de la Argentina. Lo confirmó este lunes Celso Amorim, asesor especial de asuntos internacionales del gobierno de Lula en Brasil. Según explicó el propio funcionario, la negativa del jefe de Estado brasilero de asistir a la toma de posesión del gobierno de Milei obedece a la molestia que mantiene por dichos previos del líder libertario hacia su persona.

Amorim recordó que Milei llamó “ladrón” y “comunista furioso” a Lula durante distintos reportajes en la campaña electoral. Lula nunca ocultó su deseo de que sea Sergio Massa el próximo presidente argentino. El actual ministro de economía, sin embargo, no logró superar el balotaje y cayó por casi 12 puntos de diferencia ante Milei.

“De lo que conozco al presidente Lula, veo difícil que vaya a la asunción porque se sintió personalmente ofendido, pero el Estado brasileño estará representado”, indicó Amorim según declaraciones que reprodujo hoy el diario ‘O Globo’. Las afirmaciones se dieron, además, luego de conocerse que Milei invitó al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, y este ya confirmó que viajará a Buenos Aires para la asunción de Milei.

Cabe recordar que Bolsonaro y Lula son adversarios y expresan un fuerte antagonismo en Brasil, país que ambos presidieron.

Para Amorim, la conversación mantenida entre Milei y Bolsonaro es ajena a la relación bilateral entre los dos países. “Esa llamada no afecta al gobierno brasileño. No impedirá que tratemos la relación con Argentina como una relación de Estado”, señaló el funcionario del gobierno de Lula. No obstante, Amorim, adivrtió que la relación entre Milei y Bolsonaro “solamente causará problemas si se registran interferencias internas”.

Durante su primer discurso como presidente electo, el domingo 19 de noviembre a las diez de la noche, Javier Milei aseguró que mantendrá relaciones con todas las naciones del mundo que quieran comerciar con Argentina, y buscó transmitir tranquilidad respecto de lo que será su futura política exterior.

No obstante, a lo largo de su recorrido como dirigente fue tajante a la hora de señalar que en su gobierno va a procurar que el intercambio prevalezca en las relaciones entre privados, más allá del rol que deben tener los Estados en el comercio internacional.