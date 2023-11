Cosquín: Musso confirmó que renunciará a su banca de concejal

El intendente Gabriel Musso escribió una emotiva carta dirigida a los vecinos y vecinas de Cosquín donde adelantó su decisión de renunciar a la banca de concejal que obtuvo en las últimas elecciones municipales.

El mandatario había sido elegido para ocupar un lugar dentro del nuevo Concejo Deliberante a partir del 10 de diciembre, fecha en la que asumirá el gobierno municipal el intendente electo Raúl Cardinali.

En diálogo con EL DIARIO, el intendente manifestó que es «una decisión tomada» y expresó: «A lo largo de dos décadas he dado todo por la política y creo que es momento de dejar espacio a nuevas generaciones. Si bien no tengo definido mi futuro, estimo que por el momento voy a tomarme tiempo para reflexionar».

CARTA DE GABRIEL MUSSO

Al pueblo de mi ciudad:

Quiero comentarles a todos que por motivos personales he tomado la decisión de no asumir el cargo de Concejal, cargo con el que me honraran ustedes en las elecciones municipales. Dejaré para que ocupe el mismo alguien de nuestro espacio con tanta o más capacidad que yo. Seguiré hasta el fin de este mandato como siempre, dejando lo mejor de mí junto a Andrea y todos nuestros queridos compañeros y amigos, convencidos de haber aportado nuestro mejor esfuerzo a nuestra ciudad y dejando no sólo los sueldos al día y las cuentas en orden sino un enorme legado a Cosquín, ciudad en la que nací y a la cual amo, por eso le deseo todo el éxito a quienes tomarán la posta de la gestión, porque si les va bien, a Cosquín también.

Por otra parte Andrea, con quien caminamos juntos en esta vida y en esta misión de hacer un mundo mejor SI va a ocupar el cargo de Concejal con la que ustedes la honraron.

Y a pocos días de finalizar nuestra gestión con Andrea les queremos decir:

Gracias a aquellos que se llegaron a nuestra casa, o a nuestros despachos SÓLO a tomar unos mates o a charlar para darnos ánimos.

Gracias a aquellos que nos escribieron un mensaje o nos hicieron una llamada SÓLO para saber cómo estábamos, si estábamos bien porque nos habían visto tristes.

Sé que es difícil ponerse en los zapatos que tenemos puestos porque antes no los teníamos y quizás no tomábamos dimensión de como era calzarlos… por eso gracias a quienes en este tiempo nos comprendieron o intentaron comprendernos, o se tomaron el tiempo de preguntarnos cómo era antes de prejuzgarnos.

Gracias a aquellos nuevos amigos que hicimos en el camino del trabajo, ese camino donde nos encontramos.

Gracias por cada sonrisa espontánea, cada apretón de manos sincero, por cada palabra de aliento.

Gracias a aquellos que nos pararon por la calle para regalarnos una sonrisa, un buen augurio.

Gracias a quienes nos hicieron críticas constructivas, esas que nos ayudaron a mejorar.

Gracias a aquellos que nos pidieron salir en una foto juntos, principalmente en aquellos momentos difíciles en que muchos nos esquivaban.

Gracias a quienes nos dejaron entrar a su casa, nos sentaron a su mesa, nos convidaron de su mate o de su torta.

Gracias a quienes confiaron en nosotros.

Gracias a nuestros adversarios. Sin ellos no hubiéramos tenido obstáculos que nos ayudaran a aprender y a fortalecernos.

Estamos felices de haberle dedicado todas las horas del día en estos años, de haber dejado nuestras vidas para dedicarlas a esta hermosa gestión.

Felices también de no haber bajado ninguna bandera de las que vinimos a defender, al contrario, de haber podido sumar otras.

Felices de subir todos los días la celeste y blanca y de hacerla flamear en lo más alto.

Que hacia donde nos lleve la vida nos reencontremos en una sonrisa.

¡GRACIAS!