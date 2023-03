Larreta lanzó su precandidatura a presidente de la Nación

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, lanzó su precandidatura presidencial con un video grabado en la Provincia de Santa Cruz, a la vera de la Ruta 40, donde anticipó su decisión de competir en las PASO.

«No se trata de ser presidente; yo quiero ser buen presidente. Y juntos terminar con el odio e iniciar el camino de la transformación que la Argentina necesita»; dijo el dirigente de Juntos por el Cambio.

Larreta llamó a terminar con la «grieta» y se diferenció de Patricia Bullrich, otra de las candidatas que animarán las primarias. «Los únicos que se benefician con la grieta son los que la abrieron, los que se aprovechan de ella»; reflexionó.

«Yo quiero un país donde nos respetemos unos con los otros. Un país donde igualar sea igualar para arriba, un país donde la educación sea intocable, un país donde se produzca en todos los rincones, un país que sea un orgullo desde donde lo mires, un país con sentido común donde todos apuntemos para el mismo lado»; expresó en el video posteado en redes sociales.

«A mi muchos me preguntan si yo sueño con llegar a ser presidente. Sería un honor, por supuesto, pero no es un lugar al que se llega. La presidencia tiene que ser el principio del camino de la gran transformación, que no la van a hacer un grupo de iluminados o un líder carismático»; completó.