Gerardo Morales lanzó su candidatura a presidente

Buenos Aires. Si bien el acto estaba previsto para las 17:00, fue recién pasadas las 19:20 cuando el titular del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales, subió al escenario del teatro Gran Rex de Buenos Aires, en donde convocó a militantes radicales que llegaron de todo el país para presenciar el acto en el que formalmente anunció que quiere “ser el Presidente de todos los argentinos”.



“Acá está la Unión Cívica Radical de pie, acá está Juntos por el Cambio de pie, con nuestros principios, nuestros valores, y acá estamos para transformar el país, para que haya trabajo para nuestro pueblo, para dar vuelta la Argentina. Demos vuelta la Argentina, vamos a comandar los destinos de este país como lo sabemos hacer. Adelante, radicales. Viva la Patria”, arengó el jujeño.



Entre los cientos de invitados al evento, en el lugar estaban varios referentes del partido centenario, como Alfredo Cornejo, Rodolfo Suárez, Gustavo Valdés, Martín Lousteau, Martín Tetaz y Gustavo Valdés, entre otros.



“Gracias a todos los hombres, mujeres, dirigentes y militantes que están aquí. A los que entraron y a los que están afuera, a los que voy a ir a saludar más tarde. La verdad, esto nos excedió, es mucha gente la que está acá. La próxima es en el Luna Park”, bromeó Morales.



“Ya es hora de que Cristina (Kirchner) se vaya a su casa. Cristina, dejá de interferir en la política y te vas a tu casa. Que nos dejen a los que tenemos proyectos e ideas dar vuelta el país, el Estado y los valores, y poner en orden a la República Argentina”, reclamó.



El discurso que dio el jujeño estuvo enfocado en su gestión provincial, con proyección nacional, con críticas a Alberto Fernández y propuestas de campaña. El acto se realizó en medio de la interna del partido centenario luego de la foto que se gestó en la Fiesta de la Vendimia con Patricia Bullrich.



“Apenas me haga cargo de la Presidencia de la República Argentina, lo primero que voy a hacer es atender la cuestión de Rosario, porque esa es una mancha que se va a extender en todo el país. Todos somos Rosario. Y me voy a hacer cargo y no voy a mirar para otro lado, voy a enfrentar a las mafias”, aseguró en un tramo de su discurso.



Otro eje fueron las críticas a la gestión del Frente de Todos, que coincidieron con el anuncio de los datos de inflación, que en el mes de febrero llegó al 6,6% y acumuló un 102,5% interanual: “La verdad, nos están dejando un país patas para arriba, que es cuando la inflación que tenemos, genera pobres todos los días”, cuestionó.



“El país está patas para arriba cuando la inseguridad y el narcotráfico andan a sus anchas; cuando un grupo de delincuentes, en nombre de la comunidad mapuche, comete el peor de todos los delitos, el de sedición; cuando cambian las reglas de juego y le hacen la vida imposible al que quiere emprender y generar trabajo”, agregó.



A nivel nacional, la UCR tiene dos candidatos a presidente: Morales y Facundo Manes. Para resolver esa interna, el jujeño propuso ir a una elección partidaria con el objetivo de empoderar a un solo postulante que pueda pelear dentro de una PASO de Juntos por el Cambio. La idea fue rechazada por el neurólogo, por lo que el presidente del partido centenario se dedicó a profundizar su alianza con Martín Lousteau y Horacio Rodríguez Larreta, con quienes trabaja en un plan de gobierno, según confirmaron en su entorno, en busca de lograr su aprobación en la próxima Convención Nacional.