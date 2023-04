Elecciones: Mauricio Macri se bajó de la candidatura a presidente

Mauricio Macri confirmó que no será candidato a presidente en las próximas elecciones nacionales. Lo hizo a través de un video que compartió en su cuenta de YouTube y donde hizo un análisis de la realidad que atraviesa la Argentina y dejó el campo abierto para que Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich disputen la interna del PRO.

El ex presidente cuestionó el «paternalismo» en la política argentina y dijo: «Estamos a la deriva, sin conducción, aislados del mundo. Solos. La angustia que produce esta situación se ubica en el medio del pecho, donde millones de argentinos sienten miedo de quedarse sin trabajo, de necesitar ayuda para la salud y no conseguirla, a que la jubilación no alcance, a que nos roben, a que nuestros hijos se vayan del país».

«Tengo la convicción de que este tiempo oscuro empezó a terminar. Confío en la decisión de los argentinos de dejarlo atrás para siempre. Sé que millones de personas tienen el deseo de que volvamos a trabajar juntos, en la dirección que comenzamos allá por 2015 y que tristemente se interrumpió en 2019»; añadió Macri.

El máximo dirigente de Juntos por el Cambio también hizo una comparación con triunfo de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar y sostuvo que es necesario conformar un equipo para salir adelante de la crisis.

«Durante los últimos 80 años una parte importante de la sociedad argentina eligió creer en los líderes mesiánicos, personajes que supuestamente nos salvarían y llevarían a una vida mejor. Se le dio un poder desproporcionado a personas tan falibles como cualquiera y desalentó a los argentinos a asumir su propia responsabilidad para asumir los cambios que querían para su vida (...) Yo creo en esa forma de gobernar. Así lo hicimos entre 2015 y 2019. Sin personalismos. Ahora tenemos que estar muy atentos porque en situaciones difíciles salimos a buscar personalidades mesiánicas. Pero Juntos por el Cambio logró superar esa falsa ilusión, manteniendo la unidad a pesar de los momentos complejos que hemos transitado»; destacó el líder y fundador del PRO.

«Quiero ratificar la decisión de que no seré candidato a presidente en la próxima elección. Lo hago convencido de que tenemos que agrandar el espacio político del cambio que iniciamos y que debemos inspirar a los demás con nuestras acciones»; finalizó.