Vecinos al cruce de Iosa: «Quiere hacer campaña en los centros vecinales»

Dirigentes vecinalistas salieron al cruce del acto político que hizo Emilio Iosa en el marco de las fiestas patronales de Villa del Río, pidieron que no se meta la campaña en los centros vecinales y manifestaron que se sintieron atacados por el candidato kirchnerista de Carlos Paz Despierta.

Juan Carlos Anselma es presidente del centro vecinal de barrio Santa Rita y dijo: «Gratuitamente, fuimos atacados los vecinalistas y especialmente, atacó a las mujeres que son quienes conducen los destinos de varios centros vecinales. Este chico, impunemente nos está tratando de mendigos del municipio. que estamos apretados por el municipio y nos quiere bajar línea política cuando nosotros no hacemos política partidaria».

La titular del centro vecinal de Altos del Valle, Gabriela Molina, agregó: «El vecinalista siempre trabaja para y por el vecino, eso es lo principal y la meta más grande que tiene el presidente de un centro vecinal. Todo lo que hacemos, lo hacemos a pulmón y con recursos propios. Sea quien sea que esté en el municipio, nosotros trabajamos conjuntamente. Este señor (Emilio Iosa) nos ha faltado el respecto impunemente cuando ninguno de nosotros es político. Que tenga bien en claro que nosotros somos vecinos comunes y no vamos a politizar el vecinalismo. Él quiere meter la política y la campaña en los centros vecinales y está equivocado, eso está prohibido por la Ley 6009 y por la Carta Orgánica Municipal. Parece que este señor desconoce la Carta Orgánica y el trabajo que hace el vecinalismo. Le vamos a pedir al señor Iosa que nos respete, nosotros no cobramos un sueldo y trabajamos gratis para el vecino».

«No es la primera vez que lo hace, siempre ataca a la Zona Oeste y nos ha mandado mensajes buscando pleitos y esperando que uno le conteste. No nos vamos a prender en eso, trabajamos para nuestros vecinos. Si este hombre quiere poner la política en los centros vecinales, es su problema. No somos mendigos, ni presionados por el oficialismo, somos libres de trabajar cómo nosotros creamos que debemos trabajar. Quiero llamar a conciencia a todos los vecinalistas y pedirles que no se dejen usar, la política dentro de los centros vecinales no se permite y si hay que hacer política, que se haga de la puerta para afuera. Se hizo una celebración en un barrio y no pueden llevar a un político para que haga campaña»; reconoció la dirigente.

Por su parte, la presidenta del centro vecinal de Colinas, Vilma Agüero, añadió: «Estamos muy enojados con este señor, si se lo puede llamar así. Nosotros dejamos nuestros trabajos, familias para trabajar por los vecinos y nos ofende que nos venga a decir que somos mendigos. Creo que se equivocó, no se puede llevar a (Emilio) losa a hacer política a los barrios y queremos que pida disculpas públicamente porque merecemos más que eso».