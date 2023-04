El PRO no integra el interbloque de Juntos por el Cambio

García Roñoni (PRO) desconoció al Interbloque de concejales de JxC. Dijo que no los representa..

La presidenta del PRO en Carlos Paz, Noe García Roñoni, aseveró que su partido no tiene representación en el Concejo de Representantes y que están trabajando para tener su propia propuesta.

Noe García Roñoni, presidenta del PRO Carlos Paz

En un reportaje concedido a El Diario de Carlos Paz, la titular del macrismo carlospacense dijo que no firmó la conformación de ese interbloque y que su partido no tiene ninguna representación en el Concejo de Representantes.

«Al no tener representación en el Concejo, el equipo local y el partido optó por no avalar ni firmar la conformación de ese interbloque de concejales de Juntos por el Cambio. Entiendo que son ediles que vienen trabajando juntos en calidad de opositores pero oficialmente no son Juntos por el Cambio»; expresó.

Por otro lado, la titular del PRO adelantó que no han realizado ningún reclamo porque el PRO no tiene representación en el Concejo. «Estamos trabajando para eso. Hoy es momento de seguir construyendo y formar equipos para seguir mejorando la ciudad. Cada espacio suma fuerzas para tener una propuesta electoral. Será el vecino quien elija la mejor opción»; apuntó.

García Roñoni también dijo que «de ninguna manera», el PRO aceptaría un candidato a intendente kirchnerista ni filo kirchnerista. «En cuanto a Emilio Iosa, nadie lo propuso ante el PRO, no lo aceptaríamos de ninguna manera porque estamos trabajando para poder conformar Juntos por el Cambio y tener representación. Aún no hay nada cerrado. Además, el PRO va a tener su propio candidato a intendente y estamos trabajando en eso»; reveló la dirigente macrista.

«Desde el PRO, cada día tenemos más voluntarios que se suman para colaborar con nuestros proyectos de seguridad, turismo y educación. Hoy estamos en épocas de cierres como todos saben, todas estas indecisiones confunden al electorado. Tenemos que ser muy prudentes en las decisiones que tomamos, la gente está muy descreída de los políticos. Somos una opción para la ciudad y estamos trabajando para eso»; reafirmó Noe García Roñoni.

