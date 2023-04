Escándalo: Concejales intentaron usurpar el nombre de Juntos por el Cambio

Un situación inédita en la historia de la democracia de Villa Carlos Paz se sucedió en las últimas horas en el Concejo de Representantes, donde un grupo de concejales opositores decidieron unilateralmente conformar el interbloque «Juntos por el Cambio» sin contar con aval de ninguno de los partidos que integran esa alianza. Tanto las autoridades del PRO como la UCR salieron al cruce, aclararon que no cuentan con banca propia en el cuerpo legislativo y que los ediles Gustavo Molina (Capaz), Daniel Ribetti (Carlos Paz Despierta) y Jorge Lassaga (Carlos Paz Somos Todos) no tienen representatividad.

En la sesión que se realizó en el día de hoy, habían presentado una serie de proyectos que fueron rechazados por no contar con una representación legal válida y reconocida tras las elecciones del 2019. La insólita secuencia motivó que la presidenta Soledad Zacarías decidiera retirar los puntos por no cumplir con el marco institucional válido y atentar contra la democracia.

Ante esta situación, los concejales convocaron a una conferencia de prensa donde denunciaron que han sido «proscriptos».

La presidenta del Concejo de Representantes, Soledad Zacarías, dialogó con EL DIARIO y expresó: «Un grupo de concejales ha cometido un acto de atropello institucional al querer presentar proyectos en la sesión del día de hoy como si fueran representantes de Juntos por el Cambio, un interbloque que no ha sido constituido formalmente en el Concejo de Representantes de Carlos Paz y no cuenta con representación. Para que puedan conformar un interbloque, necesitan el aval de los partidos y fuerzas políticas que conforman la alianza y no tienen. Ellos se autodenominaron y quisieron imponer una representación que no tienen. Han presentado tres proyectos que yo no puedo incorporar al temario del día porque llevan una firma de un interbloque inexistente».

«Actualmente, en el Concejo de Representantes, se reconoce a la alianza Capaz, Carlos Paz Despierta, el partido Carlos Paz Inteligente y la alianza Carlos Paz Unido, estas son las fuerzas políticas con representación en el cuerpo legislativo. Creo que han tratado de imponer sus apetencias personales sobre el bienestar general y están dispuestos a cualquier cosa»; agregó.

«Los puntos han sido retirados de la sesión porque estamos cuidando la legalidad del procedimiento, el resguardo institucional y el respeto por la democracia y la ley. Ellos buscan imponer una estrategia electoral sobre las instituciones, no cuentan con aval oficial de ninguno de los partidos que conforman Juntos por el Cambio y hemos recibido una nota de las autoridades de la UCR que rechazan este autodenominado interbloque legislativo. Quieren imponer su ambición sobre el Concejo y no vamos a permitirlo»; sostuvo Zacarías, quien dijo: «Acá no hay ninguna proscripción ni ninguna censura, simplemente se retiraron los puntos y ellos podrán volver a presentarlos a través de los partidos que representan y a quienes pertenecen sus bancas».

«Son violentos en sus discursos, le faltan el respeto a los vecinos, a sus pares y a la democracia. Yo no puedo permitir que cualquiera se autodemomine como quiera sin ningún aval oficial o haga uso de un nombre de fantasía, porque las dos principales fuerzas que integran Juntos por el Cambio han sido claros y han expresado que ellos no tienen representatividad en el Concejo. Intentan lesionar cualquier procedimiento legal y sientan un precedente muy grave»; completó.