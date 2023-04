La presidenta del PRO se desdijo y salió a bancar al candidato K

La presidenta del PRO de Villa Carlos Paz, Noelia García Roñoni, se desdijo de las declaraciones que hizo a EL DIARIO, cambió su posición en torno a la conformación de un interbloque de Juntos por el Cambio en el Concejo de Representantes y apoyó al candidato kirchnerista Emilio Iosa.

La máxima autoridad del PRO participó de una conferencia de prensa junto a otros dirigentes locales, donde se mostró cercana al referente que la Cooperativa Integral apoya para las elecciones municipales. Este gesto provocó la indignación de integrantes de su propio partido y sobre todo, causó fuerte ruido a nivel provincial, donde no están dispuestos a tolerar que el PRO apoye a un K para conducir los destinos de una de las ciudades más importantes de Córdoba.

Consultada sobre el nacimiento del interbloque compuesto por Gustavo Molina (Capaz), Jorge Lassaga (Carlos Paz Somos Todos) y Daniel Ribetti (Carlos Paz Despierta), la máxima autoridad del macrismo local había expresado que su partido no contaba con ninguna banca en el Concejo y sostuvo: «Al no tener representación en el Concejo, el equipo local y el partido optó por no estar firmando la conformación. Entendemos que son ediles que vienen trabajando juntos en calidad de opositores».

Sin embargo, ante la presión de dirigentes históricos del escenario local, la joven inmobiliaria volvió sobre sus palabras y decidió respaldar a Iosa como candidato a intendente, pese a que anteriormente había dicho que no había «nada cerrado».

Sobre la situación suscitada en el cuerpo legislativo, había ampliado: «No hemos realizado ningún reclamo porque nosotros no tenemos representación en el Concejo, reiteramos. Estamos trabajando para eso. Hoy es momento de seguir construyendo y formar equipos para seguir mejorando la ciudad. Cada espacio suma fuerzas para tener una propuesta electoral. Será el vecino quien elija la mejor opción»..

Hacia el final de la entrevista, la presidenta del PRO había añadido: «Hoy estamos en épocas de cierres como todos saben, todas estas indecisiones confunden al electorado. Tenemos que ser muy prudentes en las decisiones que tomamos, la gente está muy descreída de los políticos». Sin embargo, fueron justamente sus idas y venidas las que sorprendieron durante las últimas horas, ya que García Roñoni mostró cierta distancia del radicalismo (el máximo aliado del PRO a nivel nacional) y se mostró junto a dirigentes de Carlos Paz Despierta, el Frente Capaz, Frente Cívico y la fuerza que conduce Rodrigo Serna.