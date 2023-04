¿Qué dijeron los ediles luego del escándalo en el Concejo?

Los concejales Gustavo Molina, Jorge Lassaga y Daniel Ribetti encabezaron una conferencia de prensa en el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz donde se refirieron a la conformación del interbloque Juntos por el Cambio. Se mostraron acompañados del candidato a intendente Emilio Iosa; la presidenta del PRO, Noelia García Roñoni; el dirigente juecista Walter Gispert y el ex legislador Rodrigo Serna (Carlos Paz Somos Todos).

«Este interbloque que se presentó la semana pasada, había presentado una serie de proyectos (ingresados en forma y tiempo) que fueron rechazados de forma autoritaria y antireglamentaria por la presidenta del Concejo de Representantes, Soledad Zacarias, quien los ha sacado de la orden del día. Esto implica que ya no solo el oficialismo no quiere tratar los más de 560 proyectos que la oposición ha presentado, sino que nos impiden ingresar estos proyectos. Fueron tres proyectos y uno declaraba la emergencia de seguridad publica de la ciudad de Villa Carlos Paz y marcaba línea de acción, responsabilidades y el índice para controlar esto. Les queremos decir que no nos vamos a a dejar amedrentar como quieren amedrentar a los centros vecinales o todas aquellas instituciones que no los apoyan. Reafirmamos la conformación de este bloque y el trabajo que vamos hacer para cambiar los 24 años de gobierno en la provincia y los 12 años de gobierno avilesista en Villa Carlos Paz»; expresó Lassaga.

Por su parte, el concejal Gustavo Molina (Capaz) declaró: «La particular forma de ejercer el poder autoritario y represivo que tiene Carlos Paz Unido, le ha impedido a la población debatir un tema tan importante como la seguridad. Nos siguen desprotegiendo, haciendo a un costado este flagelo que sufrimos los argentinos y cordobeses en particular. Tenemos casos muy importantes que todos los días salen en las noticias, la seguridad está en el primer lugar del ránking de las preocupaciones de los cordobeses».