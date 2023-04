«Tres concejales crearon la fantasía de ser Juntos por el Cambio»

Los cimbronazos que ocasionó la decisión de un grupo de concejales de conformar el interbloque Juntos por el Cambio, dentro del Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz, generó fuerte reacciones en el seno de los partidos políticos y el propio cuerpo legislativo de la ciudad. Ayer se vivió una sesión caliente donde hubo reproches de los ediles contra las autoridades, a quienes acusan de haber incurrido en prácticas andemocráticas.

La respuesta no tardó en llegar, desde el bloque oficialista de Carlos Paz Unido sostuvieron que se resolvió retirar los proyectos que habían presentado los concejales mencionados porque no contaban con «representatividad institucional».

Esto se debe que, formalmente, Juntos por el Cambio no cuenta con banca propia en el cuerpo legislativo carlospacense y los partidos que conforman la alianza no avalaron la conformación del interbloque.

«Ayer se vivió una sesión muy tensa, donde constantemente los concejales (Gustavo) Molina, (Jorge) Lassaga y (Daniel) Ribetti trataron de victimizarse y expresaron todo el tiempo su malestar por una acción que buscó resguardar un atropello institucional que estaban cometiendo. Habían presentado una serie de proyectos atribuidos a un interbloque no tiene representatividad en el Concejo de Representantes y que no podía ser avalado de ninguna forma por la presidenta del cuerpo legislativo»; dijo Livelli.

«Entendemos que es un debate que se debe dar dentro de los propios partidos políticos que integran la alianza Juntos por el Cambio y no por decisión unilateral de tres concejales que se arroban la conformación de un nuevo espacio político que no tiene el aval de las fuerzas políticas que dicen representar. Es un hecho absurdo e inédito para la ciudad que encuadra dentro de las conductas típicas del felpetismo, el kirchnerismo y la Cooperativa Integral»; añadió la representante de Carlos Paz Unido.

«La presidenta comprendió que este debate era una cuestión partidaria y no institucional, pero que además responde a una estrategia electoral personal donde se mezcla todo. Sin ir más lejos, hay bancas en el Concejo de Representantes que son ocupadas por personas que integran la alianza Juntos por el Cambio y que no se sienten representados por estos ediles. Por supuesto que, desde lo discursivo, pueden hacer un bloque imaginario y llamarlo como quieran, pero tienen que comprender que eso no tiene un respaldo institucional»; concluyó Livelli.