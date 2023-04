Personalidades políticas del país se mostraron en la Fiesta de la Vendimia

La Fiesta de la Vendimia que se celebra desde 1936 en Mendoza, se ha convertido en una vidriera y en una cita obligada en la principal agenda política del país y por ella desfilan personalidades de todos los colores partidarios. Este 2023 no fue la excepción y funcionarios de nivel nacional, como aquellos que aspiran a sucederlos no se perdieron la foto ni las ganas de recibir los presentes que entregaron las 17 soberanas que desfilaron frente al palco oficial durante la "Via Blanca" y "El Carrusel".

Alfredo Cornejo, exgobernador mendocino que aspira a repetir en la próxima elección se mostró pegado a Patricia Bullrich en todo momento, mientras que el actual gobernador Rodolfo Suarez, se paseó por los diversos escenarios con Gerardo Morales y el Ministro de Economía de la Nacio Sergio Massa.

Noticias Relacionadas Ana Laura Verde es la Reina Nacional de la Vendimia 2023

Luego Massa le anunció un dólar vino "cercano al dólar blue".

El senador y precandidato a jefe de Gobierno en Ciudad de Buenos Aires, Martín Lousteau estuvo siempre acompañado por Carla Peterson, su pareja. También estuvo José Luis Espert, diputado nacional por Buenos Aires y principal referente de Avanza Libertad.

De los que no pasaron desapercibidos, fue Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA, una de las figuras más tras la consagración de la Selección en el Mundial Qatar 2022. Tapia dijo en la Vendimia Solidaria que Mendoza está en planes de la AFA para el proyecto del Mundial 2030.

"El Chiqui" compartió diálogos con otros dirigentes del fútbol argentino, como el presidente y el vice de River, Jorge Brito y Matías Patanián, y el ex presidente del club millonario, Rodolfo D´Onofrio, que estuvo acompañado por Zulemita Menem.

Contra todas las estadísticas

La elección de la "paceña" Ana Laura Verde como nueva Reina Nacional de la Vendimia 2023, rompió todos los pronósticos ya que las opiniones y preferencias apuntaban a otras candidatas.

Sin embargo, la hermosa joven supo sobreponer a todos los contratiempos y obtuvo 69 votos, casi el doble de los que sacó Gemina Navarro, de Tupungato, que obtuvo 35 votos y se transformó en virreina.