Carrió llegó a Córdoba para apoyar a Luis Juez

Córdoba. La titular de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, ya se encuentra en Córdoba como parte de lo que es su gira de campaña. Aunque la excusa principal es la de participar de un encuentro de su partido en la provincia, su visita a la tierra prometida del macrismo se enmarca en la campaña política que su fuerza política ya empieza a desplegar.



En ese contexto, y mientras sigue posteando el evangelio del día en sus redes sociales, la ex diputada no cambia en su actitud de apoyar a quien cree que es el mejor candidato dentro de Juntos por el Cambio en cada uno de los distritos. Y este es el caso de Córdoba.



Sin un postulante de su fuerza política, Carrió hizo público su apoyo a Luis Juez, el hombre que finalmente encabezará la lista de Juntos por el Cambio en la provincia para el cargo de gobernador imponiéndose al radical Rodrigo De Loredo, que lo podría acompañar en la fórmula como vice.



La visita ya estaba programada, pero llega en un momento en el cual Mauricio Macri hizo públicos los desencuentros con el actual senador cordobés, lo que le valió un ninguneo como respuesta de parte de Juez, quien aclaró que no era “empleado de nadie”.



El ex presidente pretendía un candidato del PRO para estas elecciones ya que tiene la ambición que su fuerza política, más que Juntos por el Cambio, sea quien gobierne la provincia. Juez no solo que no es del PRO, sino que es de un partido local y suele mostrar bastante independencia respecto de las directrices que baja el ex mandatario.



Carrió, una histórica aliada del radical cordobés Mario Negri, no dudó en apoyar a Juez a pesar de las diferencias que planteaba Macri hace meses, cuando aún no se sabía si el ex presidente iba a competir o no. Y hoy volverá a hacer público ese apoyo.