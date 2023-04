Lenci lanzó su precandidatura y quiere ser intendenta de Carlos Paz

La concejal Natalia Lenci presentó oficialmente su precandidatura a intendente de Villa Carlos Paz y dijo que tiene la convicción, las ideas y la vocación de convertirse en la primera mujer al frente del Palacio 16 de Julio. La representante de la UCR e integrante de Juntos por el Cambio destacó su militancia de años y presentó algunas propuestas de campaña.

Lenci es contadora y docente, tiene 45 años de edad y es madre de dos hijos, lleva su segundo mandato como integrante del Concejo de Representantes y se propuso encarnar un cambio importante en la ciudad.

«Necesitamos crear un puente, restablecer la cercanía con los vecinos, escucharlos y conocer sus necesidades. No se puede gobernar una ciudad detrás de un escritorio, necesitamos más empatía y más compromiso. Estoy convencida que, en las próximas elecciones, los argentinos le van a decir basta al kirchnerismo. A nivel provincial, ocurrirá lo mismo, le dirán basta a un gobierno que en veinte años no hizo nada para solucionar los problemas de seguridad, salud y educación»; aseguró Lenci.

«Creo que en Villa Carlos Paz también tenemos la oportunidad de cambiar, el desafío es grande. Necesitamos conformar un gobierno donde no estén siempre las mismas personas, donde se valoren las capacidades y no los amiguismos. Necesitamos los mejores profesionales en cada área de gobierno y no solamente desde lo técnico, también desde lo humano. Mi plataforma se va basar en sustentabilidad, saneamiento y seguridad»; destacó la concejal del radicalismo.

Consultada sobre algunas de sus propuestas, Lenci puntualizó: «Falta una coordinación con las fuerzas policiales, falta poder comprometer los recursos humanos que tiene el municipio en materia de seguridad y faltan datos estadísticos. Debemos avanzar en el control real de todos los ingresos de nuestra ciudad y profundizar el trabajo con las cámaras de seguridad. En cuanto al saneamiento, nosotros proponemos la conformación de un ente regional no político que se encargue de elaborar el proyecto y gestionar los créditos internacionales para llevarlo a cabo. En sustentabilidad, es un proyecto trasversal que abarca todas las áreas del municipio y que tiene que ver con contribuir al lineamiento de las Naciones Unidas».

«También considero que se deben realizar cambios y una restructuración de la Defensoría del Pueblo, implementar los concursos dentro de lo que es la planta permanente del municipio y que cualquier vecino pueda ver las cuentas públicas. Seguiremos insistiendo con ficha limpia, un proyecto que presenté para que ningún político con antecedentes pueda ser candidato a ocupar cargos públicos. Por supuesto que también seguiremos trabajando en materia de accesibilidad para la libre circulación y una vida más fácil a todas las personas con alguna discapacidad»; completó.