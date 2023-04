Cerruti defendió a Alberto Fernández y dijo que «tenía posibilidades de incluso ganar»

La Portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó este sábado que el Presidente Alberto Fernández decidió no buscar su reelección pese a que "tenía posibilidades incluso de ganar", ya que privilegió la "unidad" del Frente de Todos.

"Hay que tener en cuenta que está renunciando a una posibilidad concreta, no sólo constitucionalmente sino por el escenario completamente volátil. Lo que te muestran las encuestas es que no hay ningún candidato que sea la última Coca Cola del desierto", enfatizó Cerruti.

En declaraciones periodísticas, la funcionaria nacional destacó que "cualquier candidato tenía posibilidades de presentarse y de aglutinar al espacio y tenía posibilidades incluso de ganar".

Luego de que el presidente comunicó a través de un video que posteó en sus redes sociales que renunciaba a sus aspiraciones de acceder un segundo mandato, Cerruti reiteró que Fernández estaba "renunciando a una posibilidad cierta y concreta" de triunfar en los comicios de este año.

"En el medio de todo eso el presidente condujo el Gobierno de Argentina siempre privilegiando la unidad del movimiento político que nos llevó al Gobierno, que nos tiene en este momento en el Gobierno, haciendo oídos sordos a quienes trataban de crispar la situación, de impulsarlo a romper, de hacerlo contestar. Nunca contestó, siempre sostuvo", enfatizó.

En esa línea, Cerruti aseguró que lo "importante" de cara a los últimos meses del Gobierno de Alberto Fernández es "gobernar de la mejor manera posible" para "solucionar la cantidad de problemas que todavía están".

"Acá no hay ambiciones personales. Lo único que importa es no permitir que vuelva la derecha", expresó la portavoz de la Presidencia y advirtió: "Si alguno de nosotros contribuye a que esto termine con la presidencia de la ultraderecha en Argentina, no nos va a alcanzar la vida para arrepentirnos de haber hecho eso".

Por último, anticipó que el jefe de Estado buscará "allanar el camino para que el Frente de Todos tenga la mejor fórmula, los mejores candidatos".