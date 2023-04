Miguel Ángel Pichetto lanzó su candidatura presidencial

Buenos Aires. El actual auditor general de la Nación y referente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, lanzó anoche su precandidatura a Presidente durante un acto en el que cuestionó la entrega de tierras a organizaciones sociales y mapuches, rechazó la propuesta de una dolarización y reclamó una “política migratoria y demográfica” más dura.



“Tengo experiencia. Tengo un mundo de ideas alimentado por toda esta gente que me acompaña en el plano económico, en la política exterior, que son hombres y mujeres que han estado en las relaciones exteriores del país. Pero también quiero decirles que el Presidente que viene en la Argentina tiene que tener autoridad. ¿Qué significa esto? Que el poder tiene que estar en la Casa Rosada, no afuera. No puede haber un Presidente con tutorías o decisiones fuera de su figura”, sostuvo el dirigente de Encuentro Republicano Federal.



Al encabezar el evento que se realizó en el microestadio de Ferro, el ex senador por Río Negro criticó a “algunos políticos que todavía hoy plantean la revolución castrista-bolchevique y hablan de que van a ser el cambio, la revolución, ideas viejas, totalmente muertas”.



“La Argentina sale por el lado del capitalismo, pero, cuidado, a no confundirse, no por el lado del neoliberalismo financiero, no por el lado de los que se reunieron el otro día en Bariloche y no me invitaron. Ese sector no tiene la visión de la gente”, agregó, en referencia a la reunión del Foro Llao Llao, al que asistieron importantes empresarios y algunos presidenciables, como Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich y Javier Milei.



Aunque sin nombrarlo directamente, Pichetto cuestionó al líder de La Libertad Avanza al señalar que “este debate que está en la sociedad” respecto de la posibilidad dolarizar, no incluye la explicación de “cómo se realizaría ni con qué recursos se podría comprar la base monetaria”.



“Si me toca la responsabilidad de gobernar, vamos a tener Banco Central, pero vamos a tener uno que no sirva de caja de financiamiento del Estado para cubrir el déficit, porque su rol es el de cuidar el valor de la moneda, y tiene que ser autónomo de la gestión de turno”, completó.



Asimismo, en un escenario en el que solamente había una pantalla gigante y un atril con las siglas EFR (por su partido), el ex compañero de fórmula de Mauricio Macri también apuntó contra Alberto Fernández, a quien acusó de haber “debilitado la autoridad presidencial” y de haber “degradado el valor de la palabra”.



En el lugar estuvieron varios referentes de Juntos por el Cambio y de otros espacios, como el senador nacional por Salta Juan Carlos Romero; el diputado nacional y candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli; el ex secretario de Inteligencia Miguel Ángel Toma, y el ex legislador Jorge Pirra.



También estuvieron el ex presidente Ramón Puerta; el director de la Fundación Encuentro Federal, Eduardo Mondino; la candidata a gobernadora de la provincia de Santa Fe, Betina Florito, y las dirigentes bonaerenses Claudia Rucci y Florencia Arietto, entre otros.



Nicolas Stulberg.