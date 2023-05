Juan Lucero: «Juntos por Carlos Paz es una lista 100% de Felpeto»

El presidente de la Unión Cívica Radical carlospacense, Juan Lucero, respaldó la candidatura a intendente de Esteban Avilés y cuestionó el armado de «Juntos por Carlos Paz», que lleva como candidato al médico sanitarista Emilio Iosa. Sostuvo que el radicalismo trabajará por la continuidad de la gestión comunitaria y se diferenció de los sectores vinculados al felpetismo, la Cooperativa Integral y el kirchnerismo.

Durante una entrevista concedida a EL DIARIO, sostuvo: «Desde 2021, venimos recorriendo los barrios para hacer un mapa de situación de la ciudad. Se hizo un diagnóstico y se entendió que era necesario poder confluir con Carlos Paz Unido para sumar soluciones a las problemáticas que tiene la ciudad. Ha sido una decisión madurada en conjunto por todas las personas que tienen representatividad en el comité, por muchos afiliados y simpatizantes que entienden que hay muchas políticas para fortalecer y profundizar. La UCR fortalece la alianza de partidos que forman Carlos Paz Unido porque compartimos valores y principios, como también una mirada compartida sobre el futuro de la ciudad».

«La lista de Iosa, en cambio, pone en evidencia los compromisos asumidos. Es una lista elaborada por Carlos Felpeto con vinculación con la Cooperativa Integral y dirigentes vinculados al Frente para la Victoria. Felpeto y compañía arman una lista con nombres que todos conocemos, una lista de nepotismo y acomodo. Los apellidos se repiten y lo único que cambian son los nombres, siguen estando los Felpeto, los Lassaga, los Ribetti, y suman además a Iosa, Mancuello y otros dirigentes de la Coopi y el kirchnerismo local»; reflexionó el dirigente radical.

Sobre el intento de apoderarse del sello de Juntos por el Cambio, Lucero consideró: «Actuaron en función a su trayectoria y en el desprecio a las instituciones, son personas que tratan de apropiarse de nombres y sellos que no les pertenecen. Nosotros creemos que a las cuestiones hay que llamarlas por su nombre y también poner nombres y apellidos a los autores. Está claro que quisieron dar un golpe institucional a la UCR y como no pudieron hacerlo, ante la resistencia de la militancia, intentaron avanzar sobre un frente en el que no tienen representatividad. Y en esto somos muy claros: Carlos Felpeto pergeñó y es quien está detrás de todo el intento de que estos concejales (que no pertenecen a Juntos por el Cambio) avancen sobre una denominación que no tienen».