Rodríguez Larreta sobre Alberto Fernández: “Le falta el respeto a los argentinos”

Buenos Aires. En la previa de un nuevo dato de inflación del Indec, Horacio Rodríguez Larreta, criticó al presidente Alberto Fernández por sus dichos sobre el componente “psicológico” y “autoconstruido” de los aumentos de precios que aplican los comerciantes.



“¿Dijo eso? No te puedo creer. Es una falta de respeto a los argentinos que hace diez días no pudieron pagar el alquiler, no pudieron pagar la cuota de la prepaga, no pudieron pagar la escuela y tuvieron que cambiaron a los chicos”, apuntó el precandidato presidencial, en una conferencia de prensa.



“Estoy anonadado, absorto de que el Presidente haya dicho tamaña barbaridad”, remató, al ser consultado por un periodista sobre las últimas declaraciones del jefe de Estado.