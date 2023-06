Matías Montoto recibió a Llaryora en Huerta Grande

El candidato a gobernador Martín Llaryora fue recibido por el intendente de Huerta Grande Matías Montoto y ambos encabezaron un acto de campaña en la ciudad del norte de Punilla.

El actual intendente de la ciudad de Córdoba estuvo acompañado su compañera de fórmula, la candidata a vicegobernador Myrian Prunotto; la senadora Alejandra Vigo; mandatarios y dirigentes de todo el departamento, por el candidato a intendente de Huerta Grande, Héctor Murúa y los candidatos a legisladores departamentales: Gladys Moreno y Julio Sierra.

El encuentro se llevó adelante en las instalaciones del Hotel Casa Serrana, dónde además pudieron verse a los intendentes Gabriel Musso (Cosquín), Omar de Giovanni (Villa Santa Cruz del Lago) y Matías Montoto, quien fue anfitrión.

Llaryora se comprometió a profundizar el «modelo cordobés», al tiempo que destacó las obras millonarias que la Provincia viene ejecutando en el Valle de Punilla.

«No es lo mismo tener o no tener la autovía para que lleguen los turistas y los vecinos de Punilla estén más seguros. No es lo mismo hacer o no hacer la obra de saneamiento para defender el San Roque. No es lo mismo tener o no tener agua, gas, electricidad, ahora conectividad. No nos tenemos que cansar de hacer obras y cuando terminamos una, ahí tenemos que empezar otra más. La nueva generación que asegurará el progreso de nuestro pueblo»; sostuvo Llaryora.

«Lo que hemos hecho es una concertación que mejora nuestra propuesta, que amplía nuestro marco de visión y que nos llevará a la modernidad, para sacarnos del odio, de la grieta, de la división. Y no es que somos más en el discurso: somos más en espacios de poder real, gestionando realmente. No es casual que la mayoría de los que se están sumando a nuestro espacio tienen experiencia de gestión»; añadió el candidato a gobernador.

«Nuestro gobierno va a tener un signo marcado: va a ser un gobierno munido de muchos dirigentes exitosos, que han sido intendentes aprobados por la gente, votados una y otra vez, y que si pusieran volver a presentarse, seguramente los vecinos los volverían a votar»; completó.

Finalmente, el candidato a gobernador apoyó la fórmula de Héctor Murúa para la intendencia de la localidad.