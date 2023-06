Schiaretti y Llaryora prometieron inversiones turísticas en Punilla

El candidato Martín Llaryora y el gobernador Juan Schiaretti encabezaron un acto en La Falda en el que repasaron la marcha de obras importantes de la Provincia en Punilla, anunciaron medidas en materia turística y futuros avances en infraestructura.

Las dos figuras de "Hacemos Unidos por Córdoba" se refirieron a la nueva autovía 38 que el Gobierno provincial está construyendo en la región, de la que aseguraron que este año estará concluido el primer tramo, hasta Molinari.

"A veces los que no son del interior del interior, o no tienen buena fe o no saben que las obras son sinónimo de progreso" aseguró Llaryora. "Algunos no conocen cómo cambia la vida de la región cuando uno tiene una autovía. ¿Cuántas muertes se salvan?” preguntó. “Las autovías y las rutas nos acercan, acercan el turismo, a los servicios y así se incrementa la producción. Por eso no dudo que Juan va a estar terminando la autovía 38 hasta Molinari. Y no se hagan problemas: después venimos nosotros, que vamos a extender los otros tramos para que esa autovía siga creciendo” aseguró.

En el acto realizado en el Hotel Edén, el candidato habló de los avances del Gobierno de Córdoba en la región y se comprometió a continuarlas como gobernador.

“Hemos construido las grandes obras de infraestructura, pero muchas de ellas han quedado en la puerta. Ahora vamos a llevar el gas, la conectividad, las cloacas y el agua para que cada vecino las tenga y las pueda disfrutar en su casa” sostuvo. Y defendió que lo hará en conjunto “con las cooperativas, con los productores, con las instituciones y con cada uno de los gobiernos municipales”.

Por su parte, Juan Schiaretti dijo en su mensaje: “El próximo gobernador tiene que ser un hombre que exprese lo nuevo por su juventud, que haya mostrado capacidad de gestión, que haya mostrado seriedad y que dé certezas. El próximo gobernador de Córdoba tiene que ser Martín Llaryora, que ha probado todo eso y que está acompañado por Myrian Prunotto que también es joven, da certezas y ha demostrado capacidad de gobierno”.

Schiaretti habló también de “la impronta que Llaryora trae de su cuna peronista, y la que Myrian Prunotto trae de su cuna radical”. Y dijo: “Estoy seguro de que la suma de esas dos improntas, que son diversas pero que cuando funcionan se potencian, va a permitir que tengamos el mejor gobierno de los próximos años, si los cordobeses nos dan la chance votándonos”

Beneficio al sector hotelero

Flanqueado por Schiaretti, Llaryora enfatizó que la intención del espacio del que es candidato y que ambos integran no es “darle subsidios a la gente. Nosotros queremos darles trabajo. Y para hacerlo, tenemos que vincularnos sí o sí con los sectores privados, con los sectores productivos y trabajar en conjunto” explicó.

En esa línea, Llaryora anunció la creación de un plan para que los empresarios del sector hotelero puedan cambiar parte de sus erogaciones impositivas y destinar esos recursos a hacer inversiones en sus hoteles.

“No sólo ayudamos a que se radiquen las nuevas empresas con las obras, con los planes de financiamiento y de promoción. También sabemos que hay inversores que hace mucho años que la están peleando y que necesitan mejorar su categoría para dar un mejor servicio turístico” detalló.

“Es por eso que les voy a proponer que puedan cambiar parte de sus Ingresos Brutos cuando hagan inversiones en sus hoteles, para recibir mejor a nuestros turistas, para sumar beneficios y confort y que así vayamos levantando la categoría de los hoteles que están y de los que van a venir finalizó Laryora.

En La Falda, ambos estuvieron acompañados por el vicegobernador, Manuel Calvo el legislador provincial Leonardo Limia y el candidato a legislador por Punilla, Julio Sierra, además de intendentes, jefes comunales y dirigentes de la región.