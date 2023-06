D’Ascola cerró su campaña y quiere dar el «batacazo» en Malagueño

El candidato a intendente de Malagueño, Jorge D’Ascola, cerró su campaña con una caravana por los barrios y sueña con dar el «batacazo» en las elecciones del próximo domingo 25 de junio.

«Recorrí cada barrio de Malagueño para hablar con la gente, escucharlos, conocer sus problemas y explicarles mi proyecto de ciudad. Me sorprendió que muchos me dijeran: “Jorge, es la primera vez que alguien se acerca al barrio para hablar con nosotros. Los intendentes o los políticos en general nunca vienen para saber qué nos pasa»; sostuvo.

El ex boxeador también aseguró: «Por eso, la principal acción de mi campaña fue caminar por los barrios todos los días y hablar con la gente. Mirarlos a los ojos y decirles: ‘No voy a prometer lo que no pueda cumplir, pero cumpliré todo lo que les prometa’. Ese será mi desafío. Malagueño debe mejorar su servicio de salud ya que es una de las mayores quejas que recibí. Lo curioso de todo esto, es que el director del hospital que no pudo brindarle salud a la gente ahora quiere ser intendente».

Con respecto a la educación, adelantó: «Malagueño tiene que ser un polo educativo, mejorar su educación con una nueva escuela técnica, y paso a paso ir trayendo carreras terciarias y universitarias para que los jóvenes no tengan que irse únicamente a Córdoba para estudiar». Asimismo, D’Ascola hizo hincapié en la inseguridad y afirmó que su primer medida como jefe comunal será la instalación de cámaras de seguridad para que los vecinos puedan vivir sin sobresaltos y en paz.

El candidato de la Democracia Cristiana también llamó a «estimular el aprendizaje de oficios con un gran programa municipal para que, aquellos que no puedan o no quieran estudiar, aprendan un oficio para ganarse la vida con dignidad y trabajo».

«Los jóvenes serán la prioridad: mejorar el servicio de internet libre y gratuito, abrir talleres de arte y cultura en general, y estimular la enseñanza y práctica del deporte, y poner en marcha un programa de reciclado de residuos. El 25 espero que me acompañen con su voto, poniendo una tilde o una cruz en el casillero 14»; completó.