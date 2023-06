Juez cerró su campaña en Córdoba: «Le vamos a dar dignidad a los maestros»

«Conmigo no pudieron nunca en cuarenta años de política, jamás me arrodillé al poder y no lo voy a hacer ahora que voy a ser gobernador de Córdoba»; afirmó Luis Juez en el cierre de campaña de Juntos por el Cambio. El candidato a gobernador fue el principal orador del acto realizado esta noche en el Espacio Quality de Córdoba.

El senador nacional estuvo acompañado de su compañero de fórmula Marcos Carasso y del candidato a intendente Rodrigo De Loredo. «No esperen que hagamos la cuarta mano a la circunvalación, pero no tengan duda que le vamos a dar dignidad a nuestros maestros»; afirmó Juez ante la militancia y los dirigentes presentes.

Juez tuvo duras palabras contra el peronismo cordobés y anticipó que está «a 48 horas de hackear al poder» (en referencia al gobierno de Schiaretti). «Nos han hecho creer que alguien puede valorar más una plaza que la seguridad en la parada del colectivo, donde te matan como un perro»; criticó.

En la primera fila, se pudo ver a Oscar Aguad, Mario Negri, Ernesto Martínez y Laura Rodríguez Machado.

«El domingo se van a comer una cagada que no la están viendo venir»; gritó enardecido.