Zalazar, Gigena y Mangoldt hicieron una fiesta popular en Colinas

Los candidatos de la lista de Crecer por Carlos Paz cerraron la campaña esta noche en el barrio Colinas de Villa Carlos Paz, dónde se convocaron cientos de personas que acompañaron a Jorge Zalazar, Horacio Gigena y Leonardo Mangoldt. Se vivió una fiesta popular con el show de Jony Altamirano y la actuación del cantante Christian Valle.

Zalazar resaltó su compromiso de cumplir con las propuestas de campaña y dijo que el próximo domingo será «una elección histórica» en Carlos Paz, dónde habrá «una gran sorpresa».

Gigena rescató el armado que surgió de los barrios con «humildad y austeridad» y sostuvo que debieron competir «contra las grandes estructuras» y lograron demostrar «que no pueden comprar la voluntad y el deseo de cambio de los vecinos». En el mismo sentido, dijo que debió bancarse «todos los aprietes de la vieja política» y reflexionó: «Nuestra militancia no se compra , nosotros vendimos empanadas para pagar la campaña y eso no nos avergüenza. Esos otros sectores ya ocuparon cargos desde hace años, esta será nuestra elección y daremos el batacazo».

Por su parte, Leonardo Mangoldt se pronunció sobre el trabajo realizado y apuntó: «Es un orgullo que Crecer por Carlos Paz esté tan bien representando en esta elección, con vecinos, comerciantes, profesionales y maestras que componen nuestra lista. Es una elección que está totalmente polarizada en los dos espacios vecinalistas: los que gobiernan hace 12 años y nosotros. Los otros dos sectores representan al kirchnerismo, el felpetismo y son socios de la Coopi. Afortunadamente, los vecinos ya saben quiénes son y saben que están pudriendo el lago y solo buscan un cargo para seguir viviendo del Estado».