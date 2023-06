Juez rechazó la incorporación de Schiaretti a Juntos por el Cambio

El candidato a gobernador de Córdoba, Luis Juez, rechazó en duros términos una posible incorporación de Juan Schiaretti al armado de Juntos por el Cambio y aseguró: «Nos perjudica, nos lastima, nos agrava y nos ofende». El máximo dirigente del Frente Cívico cuestionó el pedido que hizo el precandidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta y sostuvo que «desorienta y confunde al electorado».

«No le encontramos una explicación», puntualizó Juez, quien irrumpió en la reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio donde se debatía si se ampliaba la coalición opositora.

Son los presidentes de los distintos partidos que integran la alianza quienes deberán definir qué sucederá, al tiempo que el encuentro pasó a un cuarto intermedio. «No estamos dispuestos a arriar ninguna de nuestras banderas por una cuestión de oportunismo político»; sostuvo el senador nacional, quien añadió: «Siento que en política no vale todo. Se puede ganar o perder, yo tengo más derrotas que triunfo y a mí las derrotas no me hicieron un inservible ni los triunfos me llenaron de vanidad, pero lo que no se puede hacer es cualquier cosa».

El rechazo de Juez se suma además al reclamo que hizo la Unión Cívica Radical de Córdoba, que había cuestionado la posibilidad de sumar a Schiaretti a las filas de Juntos por el Cambio.