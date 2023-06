Macri sobre Larreta y Schiaretti: «Le falta el respeto a los cordobeses»

El ex presidente Mauricio Macri cruzó a Horacio Rodríguez Larreta, dijo que le faltó el respeto a los dirigentes y vecinos cordobeses al sugerir la incorporación de Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio y puso en duda su lealtad a la coalición. Macri visitará hoy la ciudad de Córdoba, se reencontrará con Luis Juez y dejó entrever que las encuestas favorecerían a Patricia Bullrich en la interna del PRO.

«Pone en crisis a todo el sistema de la coalición. No entiendo las decisiones que viene tomando. O tenemos un compromiso con el cambio profundo, rápido, con coraje, o no tiene sentido volver al poder»; sostuvo Macri a radio Mitre Córdoba.

«No se puede faltar el respeto así a nuestros dirigentes cordobeses, a nuestros candidatos cordobeses y lo mismo no se puede faltar el respeto a los ciudadanos cordobeses. Lo que están haciendo esto de esta manera no conocen a los cordobeses»; añadió el ex presidente, quien luego disparó: «¿Qué compromiso hay sobre el futuro? ¿Sobre qué valores? Lo he dicho y lo sigo ratificando: somos el cambio o no somos nada»; argumentó.

En otro fragmento de la entrevista, Macri le reclamó a Rodríguez Larreta que se siente con Patricia Bullrich: «Honestamente, debería volver a esa mesa que creamos hace 15 días, donde quedamos claramente que los dos responsables dentro del PRO iban a sentarse. Tienen que sentarse y acordar qué modificaciones se quieren hacer, sobre todo cuando alguien quiere cambiar las reglas de juego, no pueden cambiarse reglas de juego unilateralmente».

Sobre la propuesta de sumar a Schiaretti a Juntos por el Cambio, que provocó la indignación de la UCR y el propio Luis Juez, puntualizó: «Suena a un amontonamiento que desperfila a Juntos por el Cambio y la vocación de renovación».