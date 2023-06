Multitudinario apoyo de agrupaciones justicialistas a Esteban Avilés

En un multitudinario acto que se realizó anoche en Nivel 2 de Villa Carlos Paz, agrupaciones justicialistas locales dieron su respaldo a la candidatura de Esteban Avilés y llamaron a los vecinos a profundizar la gestión comunitaria en las elecciones del domingo 25 de junio.

De esta forma, sigue fortaleciéndose el armado de Carlos Paz Unido con la incorporación de distintas fuerzas que priorizaron el crecimiento y desarrollo de la ciudad.

Enrique López Amaya, referente de «La razón de mi vida», expresó: «Estamos muy contentos y orgullosos de la concurrencia, hemos convocado a más 350 compañeros y creo que es muy satisfactorio. Queremos ratificar nuestro apoyo a Esteban como candidato a intendente y a Gladys Moreno como candidata a legisladora de Punilla. Con Esteban, nos conocimos cuando se hizo la convención constituyente de Carlos Paz y luego hemos respaldado tanto su gestión como la de Daniel (Gómez Gesteira).

Por su parte, la candidata a legisladora de Hacemos Unidos por Córdoba, Gladys Moreno, sostuvo: «Hoy es un día muy importante con muchas emociones, juntarnos los peronistas y estar todos juntos es un inmenso placer. Hace 35 años que estoy en una institución de servicio como el Club de Leones, donde ayudamos a los que menos tienen y buscamos soluciones para mucha gente. Conozco muy bien el Valle de Punilla, estuve muchos años en el PAICOR y tuve relación con las maestras, los niños, los padres, no es algo desconocido para mí y creo que podemos hacer un gran trabajo. Llevo dos períodos acompañando a Esteban desde el justicialismo, me sumé a Carlos Paz Unido y agradezco el respeto que siempre han expresado por cada fuerza política».

Finalmente, el candidato a intendente Esteban Avilés puntualizó: «Es un orgullo que sigamos ratificando esta relación que tenemos con dirigentes del justicialismo que están en Carlos Paz Unido desde el primer momento. Para mí, en lo personal, siempre fue muy valioso, he aprendido mucho de estos dirigentes que hacen mucho por Carlos Paz. Enrique López Amaya ha sumado mucho a las instituciones como al Carlos Paz Rugby, a Carlos Orso lo conozco de su lucha sindical y la defensa de los trabajadores y Gladys Moreno es una trabajadora incansable, no solo dentro del PJ, si no también dentro del contexto solidario. Quiero destacar que es una candidata departamental que ha sido legitimada a nivel provincial y eso habla muy bien de ella».