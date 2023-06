Llaryora pasó por Carlos Paz y habló de Córdoba, Schiaretti y el lago

Martín Llaryora, el candidato a gobernador de «Hacemos Unidos por Córdoba», presentó sus propuestas de gobierno en la ciudad de Villa Carlos Paz, se comprometió a lograr el saneamiento del lago San Roque y pidió a los vecinos del Valle de Punilla que acompañen con su voto a Gladys Moreno y Julio Sierra. También elogió la conducción de Juan Schiaretti y dijo que merece una oportunidad para llevar el «modelo cordobés» a la Nación.

«Vamos a darle certeza a los argentinos, necesitamos desarrollar la Argentina. Falta un plan de gobierno a nivel nacional, porque aunque en Córdoba le metamos trabajo y parezcamos otro país, no nos alcanza con eso. Necesitamos que Argentina sea otro país, yo lo acompaño a Juan porque él está pensando en un país mejor. Imagínense qué país seríamos, Juan está decidido a intentarlo y quiere construir un país diferente»; manifestó Llaryora.

El candidato estuvo acompañado por el vicegobernador Manuel Calvo, los candidatos a legisladores Moreno y Sierra y algunos intendentes y jefes comunales del departamento.

«Córdoba va para adelante, tenemos obras y hacemos cosas porque estamos en contra de la grieta. Miren lo que pasa en el país y acá hacemos todo lo contrario, ampliamos la coalición para buscar más acuerdos, nutrirnos de ideas distintas y seguramente, tendré el honor de estar acompañado por la primera vicegobernadora radical de la historia. En nuestro espacio tenemos socialistas, gente del PRO, vecinalistas, radicales y referentes de distintos sectores. Soy una persona que promete poco y hace mucho, lo que prometo lo voy a cumplir. Somos hacedores y queremos que Córdoba vaya para adelante, no queremos esa gente que hoy se pelea con uno, mañana con otro. Muchos candidatos que incluso se presentan acá, ya los vieron gobernando y cuando estuvieron en el gobierno fueron un desastre»; reflexionó el actual intendente de Córdoba.

«Estamos viviendo un momento muy difícil en nuestra Argentina, es inmerecido que estemos así de mal. Qué ánimo pueden tener los argentinos con una inflación tan alta. Pero yo siempre tengo esperanza, me tocó San Francisco quebrado, Córdoba que estaba quebrada y hemos logrado un gran cambio aún cuando sorteamos la pandemia. Yo soy una persona que tiene en claro cómo motorizar nuestra economía y estoy convencido que debemos fortalecer lo que hizo Juan (Schiaretti) y seguir creciendo»; dijo.

En torno a la situación que atraviesa el lago San Roque, el candidato a gobernador expuso: «Si se sigue contaminando el lago San Roque, se acabó el turismo. La contaminación es tremenda y debemos terminar de una vez por todas con las cloacas, ahora no hay más excusas porque vamos a terminar con las obras estructurales y ahora viene el trabajo de los intendentes, de las cámaras empresarias, de los vecinos, de lo público y privado. Se viene el esfuerzo de todos para salvar el lago y pido que nos acompañen en las medidas que vamos a tomar, porque vamos a tener una policía para la cuenca y una autoridad de control en la cuenca».

«Vamos a terminar con las obras grandes y vamos a ayudar a que la gente se pueda conectar a las cloacas»; destacó Llaryora, quien anunció además que la próxima semana regresará a la ciudad para presentar un programa para el saneamiento.

Consultado sobre el escenario electoral en el Valle de Punilla, puntualizó: «Me acompañan dos excelente personas, Gladys, con un compromiso social maravilloso, y Julio que es médico. Ambos tienen ganas de hacer muchas cosas y trabajar por nuestros vecinos. Es una lista de lujo que representará a todos los vecinos del departamento, ellos defenderán sus intereses y me ayudarán a cumplir los objetivos que tenemos con las obras que se necesitan».

Asimismo, Llaryora hizo referencia al ex presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés, y manifestó: «Carlos Paz es uno de los destinos más importantes del país y en todo este tiempo, desde que soy intendente de Córdoba, nos hemos complementado con el gobierno municipal de Carlos Paz y la multiplicidad de eventos ha ayudado a romper la brecha de la estacionalidad. Córdoba ha multiplicado sus eventos y sus propuestas en articulación con el gobierno provincial y ni hablar del trabajo de Esteban Avilés, a quien no puedo dejar de felicitar por su esfuerzo y trabajo. No sólo ha sido un gran presidente para la Agencia Córdoba Turismo, sino que tiene un conocimiento previo por el crecimiento que le dio a esta ciudad. Él ha ayudado a mejorar el turismo de Córdoba».