El senador Luis Juez se reunió con el Foro de Intendentes Radicales y se mostró acompañado por Marcos Carasso y el candidato a intendente de la ciudad de Córdoba, Rodrigo de Loredo. «Vamos a cumplir con la palabra que le dimos a los cordobeses»; expresó el dirigente, quien reconoció el triunfo de Martín Llaryora en las elecciones provinciales.

También participaron los legisladores electos, intendentes y jefes comunales del interior cordobés.

Al hacer uso de la palabra, Juez aprovechó la oportunidad para agradecer el apoyo recibido por los miembros del foro y particularmente por todos los intendentes radicales que apuntalaron la campaña en sus distintos departamentos. «Ustedes los radicales me permitieron entrar a lugares inexpugnables como sus comités. Me abrieron con generosidad las puertas de sus lugares con mucha entrega y pasión. Voy a agradecer por siempre el cariño recibido que crecía a medida que la campaña avanzaba»; expresó Juez.

Consultado sobre la última elección, el senador añadió: «El peronismo ha construido una Matanza en la Capital. Con quince barrios te determinan una elección. Hemos tenido resultados verdaderamente complicados en lugares donde no tienen agua, cloacas, pavimento, desagües, alumbrado público y viven con graves problemas de seguridad. En 25 años, este gobierno no fue capaz de construir un proceso electoral transparente y por la vergüenza de Schiaretti que no se quiere ir por la claraboya del baño, todavía nos tienen contando actas».

«A todos los legisladores electos que hoy están aquí, les digo: Nosotros tenemos un compromiso con los cordobeses. Asumimos el tratamiento de una agenda de temas que preocupan a los habitantes de esta provincia y que tenemos la obligación de representar y respaldar. La gente no nos eligió para gobernar esta provincia pero no podemos dar marcha atrás en todo lo que le prometimos: el 82% móvil, dignidad salarial, levantar la vara a la altura de la institucionalidad que tiene que tener Córdoba, entre otros»; sostuvo el candidato de Juntos por el Cambio, quien completó: «El 10 de diciembre vamos a ir con todos esos proyectos a la Legislatura y si el gobernador los quiere vetar, que lo haga. Allá él. Vamos a cumplir con la palabra que le dimos a los cordobeses. No les vamos a regalar ni un centímetro. Y lo digo por respeto a la gente que nos votó. Hacía muchísimos años que la oposición no tenía un resultado como el que hemos conseguido. Hemos despertado una gran expectativa en el pueblo de Córdoba».