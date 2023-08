La izquierda cerró la campaña con una gran capacitación de fiscales

La precandidata a diputada, Luciana Echevarría, dió las palabras finales en la capacitación de fiscales con la que cerró la campaña la lista del MST-PO del FITU que encabezan Gabriel Solano y Vilma Ripoll precandidatos a presidente y vice: "El caso de Morena impactó fuerte en los últimos días de campaña. Massa, Bullrich, Larreta, levantaron sus actos de cierre de campaña para no dar la cara, porque son los responsables de la situación de miseria que vive nuestro pueblo y que agrava todos los padecimientos sociales, incluida la inseguridad. Más que levantar los actos deberían levantar sus candidaturas. Lo único que tienen para proponer es más policía, que es la institución corrupta y podrida que está a la cabeza del delito organizado y es una parte clave del problema, no de la solución. Nosotros somos claros, hay que disolver la mafia policial y crear una institución nueva, preventiva y no represiva y que los comisarios sean elegidos por el voto de la gente ".

"Todos ellos quieren seguir pagando al FMI y ajustar al pueblo con más desocupación, menos derechos laborales, menos salud y educación pública. Quieren hipotecar el futuro de los jóvenes a los que ya dejaron desamparados y que son carne de cañón de los narcos y la policía. Por más que se hagan los compungidos, su plan es empeorar todo. Sólo desde la izquierda tenemos un plan para resolver esto, con un shock de inclusión social para todos los pibes que hoy no pueden trabajar ni estudiar. Nuestra lista está todos los días en los barrios populares dando respuestas, ahí donde el Estado falla permanentemente, por eso este domingo hay que transformar la bronca y castigar con la izquierda", concluyó la referente de la izquierda cordobesa.