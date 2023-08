Los libertarios de Carlos Paz celebraron el triunfo de Milei

Los libertarios de Villa Carlos Paz celebraron el contundente triunfo de Javier Milei en las elecciones PASO, aseguraron que confían en que muchas de sus propuestas se irán aplicando progresivamente en la ciudad y ratificaron su respaldo a Esteban Avilés, quien hoy asume su tercer mandato como intendente.

Eduardo Agüero es referente de los libertarios en Carlos Paz y dijo: «Ha sido sorpresa para las personas que por ahí no están tan involucrados, para nosotros no lo fue. Lo veíamos en el comentario de la calle y sentíamos un apoyo muy grande. Sabíamos que Javier podía llegar a liderar en estas PASO, pero no tan holgadamente. Tuvimos que trabajar muy fuerte con el tema de la fiscalización para cubrir las 23 escuelas y las 147 mesas que tenemos en Villa Carlos Paz. Es una fuerza nueva y mucha gente se sumó voluntariamente para participar».

«Nos robaron boletas, nos marcaban boletas y en Santa María de Punilla, había una persona que tenía boletas truchas. Nada de eso les alcanzó para doblegar la voluntad del pueblo. No ganó el discurso del odio, ganó un discurso de la realidad de los argentinos, la gente está cansada y se buscan caras nuevas»; añadió.

«Como dice Javier, si queremos un cambio, tenemos que cambiar nuestro voto y voluntad. Me gustó la manera de expresarse de (Juan) Schiaretti, directa o indirectamente le dio su apoyo a Javier Milei y es una persona muy correcta que supo entender la voluntad de la gente. Dentro de nuestro espacio, apoyamos a La Libertad Avanza, es una coalición de otras fuerzas como el Partido Demócrata y Pumas Libertarios. Nosotros trabajamos y nos sumamos localmente al armado de Esteban Avilés, quien nos abrió las puertas para que las ideas libertarias se puedan manifestar en su gestión»; destacó Agüero.