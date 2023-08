Fernán Quirós reforzó la campaña de Larreta en el Valle de Punilla

El ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, visitó la Provincia de Córdoba para reforzar la campaña del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, quien es precandidato a presidente de Juntos por el Cambio.

El funcionario estuvo acompañado por el intendente Javier Dieminger, quien integra la lista de candidatos de Larreta.

Con el propósito de conocer las necesidades a lo largo y ancho del país, visitó el hospital municipal de La Falda y dialogó con el personal de salud. «Estamos visitando todas las provincias argentinas y recorriendo la mayor cantidad de ciudades que podemos, intentando tener un diálogo sobre todo con la sociedad y luego con los trabajadores de la salud. Queremos saber cuáles son los problemas, las propuestas de solución y entender cuáles son las adaptaciones que tiene que tener el sistema de salud argentino y el plan federal para todo el país»; expresó Quirós a EL DIARIO.

«Lo que uno ve en todo el país, es que la sociedad siente que al sistema de salud no se lo está atendiendo como se necesita. El personal de salud siente que no está trabajando en las condiciones que corresponden y que no son valorados en términos económicos. Hay un grado de inconformismo en todos lados y luego, en algunas provincias en particular, Córdoba particularmente, vemos que hay severos problemas de la distribución de profesionales en el interior»; argumentó.

«Esto tiene que ver con el desfinanciamiento de los sistemas de salud, tanto público como privado, porque las condiciones en la que nos encontramos trabajando no son las apropiadas y los salarios han perdido valor para todos los ciudadanos»; destacó.

Consultado sobre las acciones en materia de salud que impulsa Rodríguez Larreta, Quirós expresó: «Nosotros estamos trabajando en construir un plan federal de salud, que tenga la base de la representación federal genuina, que se respete a cada provincia con su autonomía y que se coopere en las propuestas de cada una de ellas. Buscamos una coordinación más apropiada entre el sector privado y público, un aumento del financiamiento para mejoras y la incorporación tecnología para atender a los pacientes».