Massa en Córdoba: “El jefe de Gobierno claramente voy a ser yo"

De campaña en Córdoba desde anoche, el ministro y precandidato a la presidencia por Unión por la Patria, Sergio Massa, eligió un discurso en el que puso distancia con el kirchnerismo por la discriminación en obras y recursos que ejerció durante años sobre la provincia. En el distrito en el que peor le va al oficialismo nacional desde el 2015, Massa habló de federalismo, elogió al gobernador electo Martín Llaryora y subrayó que la Nación “debe respetar” a Córdoba. Al ser consultado por la relación de fuerzas con Cristina Kirchner si llega a la Casa Rosada, luego del derrotero del gobierno de Alberto Fernández, buscó no dejar margen para la duda: “El Jefe del Gobierno claramente voy a ser yo, los que me conocen, y los que no, saben que es así”.

Entrevistado en Cadena 3 y ante la consulta del periodista Miguel Clariá sobre si indultaría a Cristina Kirchner, Massa buscó escapar del laberinto por arriba. “Creo que el tema supone dos condiciones: que exista una condena firme, que no hay; y una cuestión más importante, que es que la persona esté dispuesta a ser indultada. Y honestamente, no creo que Cristina quiera un indulto porque espera que la Justicia se expida en función de lo que ella cree que es su verdad”, resumió el ministro.

Ante el renovado planteo de Llaryora para rediscutir la política de subsidios al AMBA, Massa comparó al mandatario electo con José Manuel de la Sota: “Puedo estar en otro espacio y sentirme contento porque sé que será un gran gobernador. Sé que es un dirigente joven, capaz, preparado y con gran sensibilidad por los problemas de la gente. Si me toca ser presidente, me sentaré con él a trabajar por la agenda que los cordobeses necesitan”, dijo.

“Hay que terminar con la discriminación a Córdoba”, repitió en otras entrevistas a medios locales. En esa línea indicó que están trabajando para a fin de mes “anunciar la SUBE” en la provincia. “Está trabajando el Ministerio de Transporte de la Nación para que los cordobeses no sientan más la discriminación del boleto de colectivo. Esto le bajará el boleto de colectivo a los cordobeses y lo iguala con los habitantes del Gran Buenos Aires”.

Ese es uno de los temas en los que tanto Llaryora como el actual gobernador y también precandidato a presidente, Juan Schiaretti, vienen insistiendo desde hace años. El precio del boleto en Córdoba -como en la mayor parte de las grandes ciudades del país- duplica al que pagan los habitantes del AMBA.

La senadora nacional Alejandra Vigo, esposa de Schiaretti, y el diputado nacional Carlos Gutiérrez, salieron al cruce. “Massa es el principal responsable de los graves problemas en el transporte de pasajeros del país. Los ministros de Transporte del gobierno kirchnerista fueron designados y respondieron políticamente a él -posteó la senadora-. Por eso, no puede querer envolvernos a los cordobeses cuando se le consulta sobre la inequidad de subsidios que hace que los usuarios del interior paguen un boleto hasta el triple que los de AMBA. Sabe bien que la tarjeta Sube no resuelve el problema. Además, ni como presidente de la cámara de Diputados, ni como ministro de Economía propició la redistribución de los subsidios. Jamás dejó que se debata una justa distribución de los subsidios”.

“A 10 días de las PASO, Massa defiende los privilegios de la república del AMBA y nos toma el pelo viniendo a Córdoba como precandidato a Presidente con promesas que, Massa sabe bien, no resuelven nada y esconden la intención de que el interior del país siga siendo discriminado”, añadió.