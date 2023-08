El precandidato a presidente de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, visitó la Provincia de Mendoza, dónde recorrió la planta de Lufran, una empresa exportadora de ajos y cebollas con operaciones en Brasil, Estados Unidos, México, Francia, Italia, República Dominicana y Taiwán.

El cordobés sostuvo que «las Pymes son las responsables del 70% de los puestos de trabajo en Argentina». «Acá en el país se habla de apoyar a las pymes, pero les ponen trabas: no tienen financiamiento para créditos a largo plazo y a tasas razonables para poder invertir; no las cuidan para que si tienen que despedir un trabajador no se fundan; y le ponen impuestos que les quitan competencia para exportar»; dijo el gobernador de Córdoba.

«Si nosotros le diéramos a las Pymes las condiciones para que puedan tener créditos para expandirse, para producir más, para dar más puestos de trabajo, si no los ahogaran con la presión impositiva, con la maraña burocrática, seguramente podríamos producir mucho más ajo y exportar mucho más»; añadió el precandidato presidencial.

Schiaretti estuvo acompañado por la senadora nacional, Alejandra Vigo y el precandidato a diputado nacional, Raúl Mercau.

Consultado por la prensa, el gobernador de Córdoba, propuso cambiar el impuesto a los ingresos brutos, al que catalogó un «mal impuesto». «El impuesto a los ingresos brutos que tiene Argentina, es un mal impuesto. Es un impuesto que hay que cambiarlo por un IVA provincial o por un impuesto a la última venta»; sostuvo Schiaretti, quien agregó: «No hay país que te cobre un impuesto porque exportas, y a su vez exporta impuestos, porque tiene una mala estructura impositiva».