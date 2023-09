El schiarettismo salió al cruce de Patricia Bullrich

El diputado nacional por Córdoba y candidato Carlos Gutiérrez (Bloque Córdoba Federal) salió hoy a responder en duros términos a la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quien este martes dijo en declaraciones radiales que «sería una buena idea que Juan Schiaretti no sea candidato a presidente».

«Los que fracasaron y dicen loas de Córdoba, nos dicen que nos tenemos que correr»; enfatizó Gutiérrez.

El diputado enumeró los fracasos de Bullrich en los gobiernos de De la Rúa y Macri, y apuntó también contra el actual ministro de Economía de la Nación y candidato kirchnerista, Sergio Massa. «Probemos con un hombre de gestión, con experiencia, Juan Schiaretti, el gobernador de la provincia más importante del interior del país, para sacar a la argentina de esta permanente crisis. Por eso, mañana vamos a Buenos Aires a lanzar la campaña para enviar un mensaje desde allí a todo el país. Argentina no tiene un problema ideológico, tiene el problema de haber sido mal gobernada»; puntualizó.

«Es vergonzoso lo de la señora Bullrich… igual que lo de Massa. Patricia se tuvo que ir antes con el gobierno De la Rúa y después, con Macri, hicieron tan mal las cosas que volvió Cristina. Y Massa… ni hablar… no puede manejar la economía, es el fracaso viviente de esta grieta»; disparó Gutiérrez.

«La gente no es tonta. Vienen a Córdoba a hablar de Córdoba. Si les gustan nuestros ministros; si vienen y hablan loas de cómo está Córdoba; si se desviven hablando de la importancia de Córdoba como motor productivo; y si ya han fracasado tantas veces háganse a un lado; sean serios por única vez, y le demos a Argentina alguien que la pueda gobernar bien»; añadió.

«Vienen a decirnos a nosotros que nos tenemos que correr, los mismos que también fracasaron, incluso, en tratar de destruir lo que no pudieron: que es terminar con Córdoba. Nunca pudieron cuando gobernaron… tanto el kirchnerismo como Cambiemos. Porque se encontraron con hombres de gestión como José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti. No nos pudieron poner de rodillas porque Córdoba no se arrodilla»; completó.