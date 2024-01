Diputados se comprometieron a defender a los jubilados, la producción y al interior

A través de un comunicado que difundieron este jueves 25 de enero, los diputados que integran los bloques Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal se comprometieron a defender a los jubilados, a los sectores productivos y los intereses de las provincias.

«Tenemos el compromiso de otorgar gobernabilidad y darle al gobierno las herramientas que necesita para sacar a la Argentina de esta profunda crisis. Sin embargo, no estamos dispuestos a hacerlo sin marcar diferencias y defender nuestras convicciones, ya que también nuestros votantes nos han otorgado un mandato que vamos a respetar»; expresaron.

«En ese sentido, no vamos a acompañar aquellas medidas que consideramos perjudican a los jubilados, que necesitan ya mismo una recomposición mensual para no perder frente a la inflación, ni las que dañan a los sectores de la producción, que no soportan más aumentos de impuestos, sino por el contrario precisan incentivos para desarrollarse y generar empleo genuino. Y defenderemos a la cultura y a nuestros recursos naturales. Creemos en un país federal, por eso tampoco podemos convalidar que se perjudique a las provincias y a sus economías, para terminar sosteniendo al Estado nacional con el esfuerzo del interior»; sostuvieron en el texto.

«Con ese espíritu llegaremos al debate en el recinto, que por otra parte pretendemos que sea de cara a la gente, con total honestidad y transparencia, para que no se terminen votando de madrugada y a escondidas de la sociedad cuestiones centrales para el futuro de la Argentina»; completaron.