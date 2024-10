En el Día de la Lealtad, Cristina criticó a Caputo y a los peronistas desleales

Buenos Aires. Cristina Kirchner aprovechó el Día de la Lealtad para sumarle condimentos a la interna por la conducción del Partido Justicialista (PJ). Y lo hizo con un mensaje durísimo que cuestionó de manera directa a la figura de Luis “Toto” Caputo, y de forma más sutil (porque no hizo nombres propios) a los sectores del peronismo que considera desleales.

En un mensaje directo, la ex presidenta primero definió a Caputo como “endeudador serial y hambreador social” por las políticas económicas que, según su mirada, afectaron gravemente al país a nivel social. “Les presento a Toto Caputo, que parece ser mi nuevo jefe de campaña. Debo admitir que mejor no se consigue”, ironizó en un mensaje que publicó en las redes sociales.

“Mirá y escuchá lo que (Caputo) dijo ayer en el Coloquio de IDEA”, apuntó como introducción a un video en el que el ministro de Economía les cuenta a los empresarios que suele reunirse con gobernadores peronistas y, en una charla reciente, le dijeron: “No queremos saber nada con esta mujer. Nosotros estamos más para estar con ustedes”.

De inmediato, la ex jefa de Estado hizo una rápida lectura de ese diálogo íntimo: “‘Esta mujer’, obviamente, soy yo. ‘Nosotros’ es el gobierno de Milei, con el que se quieren ir algunos gobernadores votados como peronistas”.

La crítica de Cristina Kirchner le suma un nuevo episodio al enfrentamiento recurrente que suele protagonizar con el Ministro de Economía. Y a la vez condimenta (aún más) la picante interna que se desarrolla por la conducción del Partido Justicialista (PJ).

“¿Se entiende qué quiero decir cuando sostengo que hay que enderezar y ordenar el peronismo? Feliz Día de la Lealtad para todos y todas”, remató la ex mandataria, por si alguien se había quedado solamente mirando la crítica directa al funcionario del gobierno libertario.

La referencia final es a una carta que la propia Cristina Kirchner publicó recientemente en las redes sociales, cuando anunció su decisión de competir por la presidencia del PJ y pidió la unidad del peronismo.

“Está claro que hay que enderezar lo que se torció y ordenar lo que se desordenó. Esto plantea la necesidad de crear un ámbito de discusión y participación que hoy no existe y que su ausencia sólo genera confusión y vacío. No tengo dudas que, en esta etapa, el partido es el lugar más apropiado para desarrollar el continente que genere el contenido y que este, además, tenga dirección y objetivos”, consideró en ese texto.

Acto por el Día de la Lealtad

El gobernador bonaerense Axel Kicillof será la figura central del acto que se realizará esta tarde a las 16 en la localidad de Berisso.

El mandatario provincial contará con el respaldo explícito de varios intendentes bonaerenses, entre ellos Jorge Ferraresi de Avellaneda, Fernando Espinoza de La Matanza, y Mario Secco de Ensenada., quien trabajaron intensamente para consolidar la figura del gobernador.

Las ausencias de Cristina y Máximo Kirchner exponen la división interna del kirchnerismo y la tensa relación que ambos mantienen con Kicillof, en la búsqueda por definir el liderazgo dentro del peronismo.

Hasta ahora, el mandatario provincial no ha dado su apoyo público a la postulación de CFK como titular del PJ nacional. Eso es visto como una señal que ratifica las especulaciones que se hacen sobre que el gobernador impulsa desde las sombras la candidatura de Ricardo Quintela, quien ratificó una y otra vez que no piensa bajarse de la pelea y está dispuesto a ir a una interna contra la ex presidenta.

El acto organizado por Kicillof no incluyó invitaciones a los miembros de La Cámpora, grupo con el que el gobernador ha tenido numerosos roces. Es que Kicillof busca reafirmar su posición y destacar la independencia de su liderazgo frente a las tradicionales figuras del kirchnerismo.