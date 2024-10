Quintela pidió “cuidar” a Kicillof: “Es la única alternativa”

Buenos Aires. La interna del Partido Justicialista no para de crecer. A la disputa entre Cristina Kirchner y Ricardo Quintela por la presidencia del partido nacional se le sumó en las últimas horas las duras críticas de la exmandataria hacia quien hasta no hace mucho tiempo era su “hijo político”: Axel Kicillof. La expresidenta tildó al gobernador bonaerense de “traidor”, lo que dejó al partido al borde de un quiebre histórico.

Ante esa situación, el gobernador de La Rioja volvió a ratificar hoy que competirá con Cristina Kirchner para presidir el partido, y si bien pidió “bajar los decibeles” en la disputa interna, dejó un fuerte mensaje al pedir “cuidar y proteger” a Kicillof.

“Hay que proteger y cuidar a Kicillof porque es la única alternativa que tenemos hoy por hoy los argentinos. Por eso hay que protegerlo. Por eso le pedí que no se metiera para que no se genere ningún tipo de suspicacia. La verdad es que está teniendo un rol importantísimo y debe asumir la responsabilidad de ese rol y no inmiscuirse en este tema para que podamos tener una competencia lo más tranquila posible basada en ideas, en propuestas y con un cambio de métodos, procedimientos”, afirmó sobre el funcionario bonaerense, con quien aseguró tener “excelente diálogo”.

Y agregó: “No es Cristina el problema únicamente. Creo que el problema es que hay un cansancio, por lo que hay que modificar muchas cosas; entre ellas, conductas, métodos, formas, actitudes, gestos, sistemas de comunicación con nuestra gente, lenguaje. Inclusive hay un cansancio de cierta dirigencia, en la cual me incluyo aunque puedo ser un poco más nuevo”.

Respecto de la escalada del conflicto interno en el PJ, aseguró que “es imprescindible bajar un poco los tonos” porque se requiere generar un espacio para “fortalecer el peronismo” y “construir consenso” con otras fuerzas políticas y sociales. Llamó a organizar el partido de forma tal que “todos los compañeros” se sientan “contenidos”.

El mandatario de La Rioja opinó que, con la irrupción de la figura de Javier Milei, se terminó un “método de hacer política” y que la sociedad “no mira para atrás”. “Yo mismo me considero una transición en caso de que el afiliado me dé la posibilidad de conducir. Me tendría que encargar de generar las condiciones para las nuevas generaciones con métodos diferentes y actitudes diferentes para que puedan constituir un proyecto mucho mayor que supere los límites del movimiento nacional justicialista”, sostuvo.

“Estamos tratando de armar una propuesta que tenga cuatro o cinco personas conocidas, de los viejos, y el resto gente nueva, lo más federal posible. Y que se empiecen a conocer, a sentir, voces distintas, más provincianas, que puedan transmitir lo que está sintiendo la gente de las distintas provincias. Los últimos cuatro presidentes fueron todos de Capital”, precisó.

Quintela también habló en Radio 10 y sostuvo que su rol será trabajar en “garantizar que el justicialismo se pueda ordenar”. En ese sentido remarcó su deseo de que “puedan volver muchos compañeros: Schiaretti, Urtubey, Pichetto, Rovira, Camaño, el flaco Randazzo. Son peronistas que tienen la concepción del peronismo y tienen que venir a aportar y fortalecer al movimiento nacional”.

“Cristina me merece respeto, admiración y cariño. Pero es tiempo para otra generación, con energía nueva, renovada y nosotros tenemos que ayudar y fortalecer”, remarcó el gobernador riojano, quien se refirió a la reunión frustrada entre él y Cristina Kirchner, prevista originalmente para el último viernes. “No sé por qué no se dio la charla con Cristina. Le mandé un mensaje a Mariano (el secretario de la ex presidenta). Creo que no podía. No sé. Hoy ya no hay tiempo”, dijo.

Las fuertes acusaciones de Cristina Kirchner contra Kicillof se dieron ayer durante una reunión en la sede de SMATA, que conduce Ricardo Pignanelli, quien fue elegido por la expresidente como uno de los candidatos a vicepresidente al PJ Nacional. “Los Poncio Pilatos y los Judas en el peronismo no van más”, sentenció.