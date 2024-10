Kicillof negó que Quintela sea su candidato y volvió a llamar a la unidad del PJ

Buenos Aires. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, volvió a hacer ayer un llamado a la unidad en el PJ, antes de la presentación de las listas que competirán en las elecciones para elegir la nueva conducción del partido. En ese sentido, aclaró que Ricardo Quintela no es su candidato para ese cargo y afirmó que no está dispuesto a participar de un guerra interna en el espacio. Además, y sin mencionarlos, lanzó críticas a La Cámpora al marcar las críticas que recibe desde sectores del peronismo bonaerense.

El mandatario provincial se expresó a través de un comunicado difundido en sus redes sociales luego de que en las últimas horas se conocieran las palabras de Cristina Kirchner, quien durante un encuentro en la sede del SMATA durante la mañana del viernes, lo trató de traidor sin decir esa palabra. “Los Poncio Pilatos y los Judas en el peronismo no van más”, fue la frase de la expresidenta que dejó al peronismo al borde de un quiebre histórico.

Sin embargo, en un extenso escrito, Kicillof evitó profundizar más la interna, aunque no evitó dejar definiciones con claros destinatarios. Tras lanzar fuertes críticas a la gestión de La Libertad Avanza, aclaró: “Milei no ganó por accidente; es presidente luego de que el peronismo hiciera un gobierno nacional que no cumplió con las expectativas. No solo sufrimos una dura derrota a nivel nacional sino también en muchas provincias. Evidentemente algo no anda bien”.

“Desde que se apartó a Alberto (Fernández), repetí en público y en privado que no me interesa disputar la interna del PJ ni directa ni indirectamente”, dijo, a la vez que advirtió que observa con “preocupación” que “la derecha empieza a aprovecharse de nuestros debates internos”. “A horas del cierre, vuelvo a expresar mi voluntad: ¡unidad, unidad respetuosa, unidad peronista!”, insistió.

Además, el gobernador aclaró: “Quintela no es mi candidato, es un gobernador y un dirigente que viene enfrentando, con un coraje que no abunda, las políticas de Milei desde una provincia alejada de los medios y las redes porteñas. Es un error pensar que se trata de un dirigente al que yo ‘subo o bajo’, pero sobre todo es un gran error atacarlo. La lógica del sometido o traidor es una lógica que entró en crisis y que viene causando malos resultados”.

“La verdad es que no quiero ni puedo estimular peleas entre compañeros pero tampoco puedo convalidar el equivocado mecanismo de que cualquier diferencia o crítica desate el disciplinamiento. La única pelea en la que todos los días pongo cuerpo y alma es la pelea contra Milei y sus políticas de exclusión y crueldad”, siguió quien fuera ministro de Economía de Cristina Kirchner.

En una parte de su exposición, envió un mensaje a La Cámpora, pero sin mencionarlos: “Últimamente sectores de nuestra fuerza política, con quienes a veces tengo diferencias pero también un recorrido común, afecto y coincidencias, han decidido criticarme mucho y acompañarme poco. Sinceramente, me cuesta entenderlo pero no tuve ni tengo la necesidad de agredir a nadie para expresar el reclamo de un mayor respaldo al gobierno provincial. Sobre quienes forman parte del gabinete, estoy orgulloso del trabajo que vienen haciendo y que deseo que sigan realizando”.

“Por favor, encontremos la unidad y dejemos de reproducir metodologías y conductas que nos trajeron hasta acá. Que nadie espere de mí que libre una guerra interna, la historia no nos lo perdonaría y el futuro tampoco. Cristina está en el corazón del pueblo, también en el mío y no tengo que rendir examen de ese sentimiento”, concluyó.