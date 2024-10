Milei lanzó un polémica frase contra Cristina y el kirchnerismo

El presidente Javier Milei lanzó una dura declaración contra Cristina Fernández de Kirchner y aseguró: «Me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro». Lo hizo en medio de una entrevista televisiva donde habló de las PASO del próximo año y el armado que la fuerza libertaria está haciendo en todo el país.

También anticipó que espera lograr una alianza electoral con el PRO para las PASO del 2025.

«Tenemos un alto grado de afinidad con el PRO, y estamos dispuestos a trabajar juntos de manera mucho más profunda. Imagino que hacia 2025 lo más probable es que nos encuentren juntos defendiendo las ideas de la libertad. Mi idea es llegar a una confluencia total en todo el país»; destacó el mandatario.

Además, consideró que «es un problema de la oposición» lo que pase con la interna peronista y la candidatura de Cristina Kirchner para presidir el Partido Justicialista.

A su vez, Milei criticó a la vicepresidenta Victoria Villarruel por la reivindicación de la figura de Isabel Martínez de Perón. «Yo no lo hubiera hecho, el caso de la señora María Estela Martínez de Perón no realza a las mujeres, sino que todo lo contrario. No creo que haya llegado a ese lugar por sus méritos intelectuales y profesionales. Tampoco me parece razonable hacer una reivindicación de alguien que creó la Triple A. Durante su gobierno se firmó el decreto de aniquilamiento. Cuando las fuerzas armadas y las de seguridad venían combatiendo a la guerrilla desde el año 69 con otros instrumentos»; soltó el presidente.

«Desde mi punto de vista, yo no lo hubiera hecho, pero no somos manada. Ella tiene una visión de las cosas y yo no comparto. Si ella quiere poner un busto de Martínez de Perón en el Senado, es la casa de ella»; completó.