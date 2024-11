Cristina dijo que el único objetivo real es proscribirla

Buenos Aires. “Siento que cumplí con una generación, que fue la mía y la de Néstor. Y después de todo, que te metan presa por haber cumplido con esa generación, a otros que están desaparecidos y que nunca más los vamos a volver a ver ni saber dónde están, el precio que me hacen pagar, y mirando lo que otros sufrieron, es bastante poco. Y estoy dispuesto a pagarlo porque no me van a hacer arrepentir absolutamente de nada”. Así lo dijo Cristina Kirchner en el Instituto Patria.

Esa fue la idea que le trasladó esa idea a los diputados y senadores que fueron a respaldarla en el Instituto Patria, luego de que la Cámara Federal de Casación confirmara su condena a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Noticias Relacionadas Casación confirmó por unanimidad la condena a 6 años de prisión a Cristina Kirchner

La ex presidenta llegó al Instituto Patria luego de una gira que realizó por Moreno, donde fue acompaña por la intendenta local, Mariel Fernández, y se reunió con 400 mujeres promotoras de género. Allí también visitó un hogar municipal llamado “El Polaquito”. Fue casi en simultáneo al momento en que el tribunal ratificaba la condena de primera instancia.

CFK planteó que a ella la quieren disciplinar y que eso es lo que quiere hacer la justicia con otros dirigentes del peronismo. Una línea argumental similar a la que planteó en el comunicado que publicó ayer en sus redes sociales, en donde adelantó que sería condenada y que la intención es proscribirla.

“Como no se bancan que una mujer tenga razón y no me pueden dar una piña, hacen las cosas que hicieron hoy en Comodoro Py”, sostuvo la ex mandataria en la actividad que encabezó en Moreno. Su recorrida por el conurbano, al mismo momento en que se emitía la ratificación de su condena, fue un mensaje político en sí mismo. Una forma de intentar deslegitimar la decisión de la justicia federal.

En esa línea agregó: “Al lado de lo que han que tenido que aguantar miles de mujeres en situaciones horrendas, esto no lo veo como un sacrificio sino como una obligación de alguien que tiene un proyecto de país”. En el Patria el discurso tuvo una línea similar al de Moreno. La instalación de una idea clara: el único objetivo real es proscribirla y el peronismo debe estar unido frente a la avanzada judicial.

En el encuentro estuvieron diputados como Vanesa Siley, Pablo Yeldin, Florencia Carignano, Sergio Casas, Agustina Propato, Carlos Heller y Carlos Castagneto. También senadores como Eduardo “Wado” de Pedro, Anabel Fernández Sagasti, Martín Doñate, Juliana Di Tullio, Fernando Rejal y Alicia Kirchner. También estuvieron Martín Sabatella, Mayra Mendoza, Gustavo Arrieta, Gustavo “Tano” Menéndez y Julia Strada.

”El efecto principal de esta sentencia es disciplinar a la dirigencia política, a los dirigentes sociales y sindicales“, sostuvo CFK. Esa fue otra de las ideas que buscó refrescar entre los dirigentes que la siguen.