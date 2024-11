Interna del PJ: Quintela no irá a la reunión con Cristina

BuenosAires. “Hoy no tiene agenda en Buenos Aires”. Escueto y directo, el mensaje que emitieron en el entorno de Ricardo Quintela da por caída la posibilidad de que el gobernador de La Rioja asista este lunes al Instituto Patria para reunirse con Cristina Kirchner. La ex presidenta lo había invitado el viernes y le había pedido encontrarse cara a cara en el primer día de la semana.

El riojano va a viajar a Buenos Aires entre esta noche y mañana a la mañana, pero lo hará para reunirse con sus apoderados y definir si presentan un recurso ante la Cámara Nacional Electoral (CNE). Cerca del mediodía se sentará a evaluar con Jorge Yoma, Daniel Llermanos y Sandra Vanni si hace una presentación o no.

Ese traslado a Buenos Aires está en agenda. Pero no viajará para estar esta tarde en la ciudad y concretar el encuentro con CFK. Esa es la respuesta a la invitación que le hizo la ex presidenta para tratar de limar asperezas y discutir un camino de unidad bajo la estructura del PJ. No se reunirá porque aún no sabe si continuará reclamando que lo dejen participar.

Lo que eventualmente pueda decidir la CNE no tiene efecto suspensivo. Es decir, no impedirá que Cristina Kirchner asuma la presidencia del PJ. Sin embargo, tiene un efecto devolutivo, lo que implica que podría retrotraerse lo que decidió la justicia federal. No parece ser un camino viable para frenar el desembarco de la ex mandataria en el partido.

CFK lo había hecho llamar el pasado viernes (luego del fallo judicial de la jueza María Servini) a través de su secretario privado. Desde el lado de Quintela contestaron que el Gobernador no estaba ubicable, pero aseguraron que pasarían el mensaje.

No hubo ningún tipo de comunicación durante el fin de semana. Tampoco se registró una respuesta directa ni a través de intermediarios. Quintela volvió a realizarle un desplante, tal como lo habían hecho en plena negociación por las candidaturas del PJ Nacional. “Es raro lo que está pasando. No entendemos su estrategia. Cristina lo convocó para dejar atrás lo que pasó”, explicaron en el Instituto Patria.

“Estamos molestos porque nos quisieron imponer las condiciones”, fundamentaron cerca del Gobernador, donde también destacaron que lo mejor “hubiese sido votar” y advirtieron que presentaron más de 70.000 avales, y que es la Junta Electoral la que debe explicarle a la justicia federal dónde están los avales que faltan, ya que los apoderados los dejaron en tiempo y forma en la sede partidaria de Matheu 130.

“Tiene agenda institucional en La Rioja y durante el fin de semana estuvo con recorridas por el interior de la provincia”, explicaron desde el entorno del mandatario, para justificar la falta de respuesta a la líder peronista, que le había mandado a decir que el encuentro no era para ofrecerle ningún cargo, sino para discutir la unidad del peronismo desde el partido.