Llaryora volvió a criticar a Milei y dijo: «La gente no llega a fin de mes»

El gobernador Martín Llaryora se mostró alarmado por el «ajuste» impulsado por el gobierno nacional y le envió un duro mensaje al presidente Javier Milei. El mandatario cordobés se distanció del economista libertario en las últimas semanas y dijo que las medidas asumidas por la Nación son «gravísimas» y hacen que sea «imposible vivir» para los argentinos.

En ese sentido, le pidió al presidente que frene el «ajuste brutal» y le reprochó la quita de subsidios al interior y a los docentes.

«No están viendo la realidad de lo que pasa en el interior, el interior está sufriendo mucho más. Si me tienen que criticar, que me critiquen, que me insulten. Yo no voy a parar de defender los intereses de los cordobeses»; aseguró el mandatario en diálogo con El Doce. «Su mirada (por Javier Milei) es desde la Capital Federal, todos sus funcionarios son de allá»; agregó.

Llaryora dijo que las actuales condiciones económicas de la Argentina y las medidas que se tomaron en las últimas semanas, atentan contra la vida de los habitantes del país y sostuvo: «Sacarle la plata a los docentes, sacar el incentivo docente, es garrafal. Cortar lo subsidios del transporte, es garrafal. Cortar todos los subsidios de luz... van a ver lo que va a llegar la boleta de luz... y privilegiar a la Capital, allá no se toca nada y que el interior se la banque como pueda. Parecemos dos Argentinas distintas».

«Siguen aplicando medidas que son gravísimas. Necesitamos un gobierno que no deje sola a la gente, basta de la visión porteña sobre Argentina»; reclamó el gobernador. «Además del tremendo ajuste sobre los jubilados, el otro ajuste es del 56% en programas sociales. Y cuando la pobreza se dispara al 57%, esos programas son los que le llegan a la gente. Es brutal lo que está pasando, yo me pongo para colaborar con el presidente, pero en el interior la gente no llega a fin de mes, quitaron subsidios al transporte y no al Amba, ahora la luz se va a disparar. Es un ajuste salvaje sin armonizar y sin que la sociedad lo pueda soportar»; completó.