Kicillof: «Nunca ocurrió que un presidente llame a incumplir la ley»

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó una rueda de prensa donde salió a responderle al presidente Javier Milei, quien había llamado a una rebelión fiscal a los ciudadanos bonaerenses. El mandatario aseveró que «hay que ponerle freno urgentemente al desquicio con el que se toman las decisiones».

Kicillof dijo que con la recaudación de los impuestos, «se pagan los salarios de la policía, de los docentes, de los jubilados, reparamos más de 8.000 escuelas, proveemos a las fuerzas con más de 50.000 patrulleros y damos de comer a los chicos».

«La Provincia de Buenos Aires está trabajando en un programa económico para proteger a los bonaerenses de la inflación; es un alivio no solo a sus beneficiarios directos sino también para los comerciantes que ven caer sus ventas, porque hay una recesión criminal»; expresó el mandatario.

Asimismo, aprovechó la conferencia para desmentir que haya «despilfarros» y dijo: «Somos la provincia que menos gasta en Argentina. Tenemos el Estado más pequeño y más austero y los que menos recursos tienen por habitante. No salgo de mi sorpresa y de mi horror y lo quiero dejar establecido: es gravísimo y nunca ocurrió que un presidente llame a incumplir la ley. No soy abogado, no sé dentro de qué figura se encuadra, pero lo que sí queda claro que, el que juró respetar la Constitución no lo está haciendo».

Tras haber hecho referencia a los múltiples cierres de Télam, Inadi, INCAA y otros organismos, remarcó que «cada una de estas locuras está dirigida a una persona, en este caso está dirigido a mí y va rotando según el enojo del día».