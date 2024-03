Donald Trump sobre Milei: «Lo amo porque me ama»

El ex presidente norteamericano Donald Trump habló de su vínculo con Javier Milei y aseguró: «Lo amo porque me ama». El ex mandatario habló tras un encuentro celebrado días atrás durante la convención republicana que se celebró en Washington, Estados Unidos.

«Lo amo porque él ama a Trump. Cuando llamó, atendí su llamada. Cualquiera que me quiera, me agrada», destacó el ex presidente.

«Argentina se volvió MAGA (Make Argentina Great Again). Ya conocen a Argentina. Milei es un gran tipo y es un gran fanático de Trump. Milei. Él está haciendo grande a la Argentina de nuevo y eso está muy bien. Está haciendo un buen trabajo. Está recortando muchísimo, se está deshaciendo de un montón de basura, y espero que le vaya bien, porque es un lugar hermoso, un hermoso país»; destacó Trump en un video que se viralizó en las redes sociales.